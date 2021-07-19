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Общество

В России предложили ввести ответственность за призывы к отказу от вакцинации

20.07.2021 08:27|ПсковКомментариев: 1

Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил установить ответственность за призыв к отказу от вакцинирования по немедицинским показаниям. Об этом сообщает RT со ссылкой на письмо на имя министра юстиции Константина Чуйченко. 

Как подчеркнул Петров, несмотря на принимаемые меры, отдельная часть общества отказывается прививаться, пропагандируя домыслы о «вреде» вакцин.

По словам общественника, «вдвойне обескураживают» новости о медицинских работниках, которые воспроизводят подобные мифы, отговаривая людей прививаться.

Более того, отметил он, в России даже возник черный рынок продажи сертификатов и QR-кодов для вакцинированных. 

«В данной связи прошу вас оценить идею о дополнении Уголовного кодекса в части установления ответственности за призыв к отказу от вакцинирования по немедицинским показаниям, установления ответственности для медицинских работников, распространяющих недостоверную и вредительскую информацию о вакцинировании, установления ответственности за приобретение гражданами поддельных сертификатов и иных документов о вакцинировании», — говорится в обращении.

По его мнению, данные меры будут способствовать повышению ответственного отношения населения к процессу вакцинирования и искоренят «недопустимые явления» в стране.

Теги: #вакцинация #коронавирус #пандемия
Источник: Псковская Лента Новостей
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