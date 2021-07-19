Общество

В Пскове останавливали незаконное строительство детского сада

В Пскове останавливали незаконное строительство детского сада. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Прокуратура города Пскова проводила проверку исполнения требований градостроительного законодательства при строительстве детского сада в рамках национального проекта «Демография», расположенного на улице Коммунальной, 56. Проверка показала, что подрядчик работал без разрешения на строительство.

В этой связи по постановлению прокурора Пскова директора организации привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей за правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 9.5 КоАП РФ (строительство объектов капитального строительства без соответствующего разрешения).

В настоящее время нарушения устранили, разрешение на строительство получено.