Общество

Игорь Иванов: Облсовпроф наладил плотный контакт с крупными работодателями и администрацией региона

За прошедший год удалось наладить плотный контакт как с крупными работодателями, так и с администрацией региона, которая выступает куратором бюджетной сферы. Об этом заявил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«По сути, мы перезапустили работу трехсторонней комиссии. Во главе стоит лично губернатор Михаил Ведерников, поэтому исполнение всех решений, которые принимаются на комиссии, находится на его личном контроле», - пояснил Игорь Иванов.

Он подчеркнул, что Псковский облсовпроф сегодня - самая крупная организация региона. Она насчитывает более 50 000 членов.

Игорь Иванов находится на посту председателя областного профсоюза уже год. За это время, по его словам, его команде удалось достичь главной цели - сохранить профсоюзы как самую главную общественно-правовую организацию, которая защищает права трудящихся в регионе.

«Сегодня у нас эффективно работает юридический отдел правовой службы и отдел социально-экономических отношений. Мы сформировали надежную команду из членских организаций, провели определенную ротацию и поменяли руководителей в ряде отраслевых профсоюзов. Мы работаем как единое целое, как единый организм», - подчеркнул Игорь Иванов.

Также он добавил, что со многими работодателями удалось выйти на контакт через СМИ и социальные сети, и работодатели уже неоднократно сами выступали с инициативой создания первичного профсоюза для своих сотрудников. В качестве примера Игорь Иванов привел заключенный недавно договор о создании профсоюзного звена на хлебокомбинате в Опочке.

В целом, председатель облсовпрофа остался доволен итогами работы за прошедший год.