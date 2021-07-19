Общество

Уже более 15 тысяч заявок на «школьную» выплату подали псковичи

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с председателем регионального комитета по социальной защите Ольгой Евстигнеевой. Основной темой стала организация выплат пособий для нуждающихся семей с детьми в возрасте от 3 до 7 лет, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации области.

Ольга Евстигнеева отметила, что данная работа ведется в соответствии с Указом президента РФ, на региональном уровне принят соответствующий закон. Право получить ежемесячные выплаты имеют семьи, проживающие на территории Псковской области и имеющие гражданство РФ.

Дополнительно председатель профильного комитета рассказала о критериях, по которым предоставляются выплаты. В первую очередь, среднедушевой доход семьи не должен превышать прожиточный минимум. В Псковской области в текущем году эта сумма составляет 11 807 рублей. Также теперь учитывается наличие имущества, а все работоспособные члены семьи должны иметь официальный доход или допустимые причины его отсутствия.

«С этого года ежемесячная выплата разделяется на 50%, 75% и 100% от среднедушевого дохода на ребенка. Ранее коэффициент составлял 50%, но теперь малоимущие семьи могут получать повышенный размер данной выплаты», — отметила Ольга Евстигнеева.

Всего в 2020 году принято около 40 тыс. заявлений, из которых одобрено порядка 25 тыс. В текущем году заявления подали более 15 тыс семей. В настоящий момент из них обработано порядка 9 тыс., одобрены выплаты 6 тыс. семей, где воспитываются более 7 тыс детей.

Глава региона уточнил, каким образом семьи подают заявления. Ольга Евстигнеева проинформировала, что подать документы можно через портал «Госуслуги», в отделениях Многофункционального центра Псковской области, а также органах социальной защиты. При этом Ольга Евстигнеева проинформировала, что из-за особенностей межведомственного взаимодействия возникают ситуации с отставанием по срокам рассмотрения заявлений.

«Все заявления с задержкой мы держим на контроле, еженедельно делаем мониторинг и прикладываем все силы, чтобы их не было», — сказала Ольга Евстигнеева и добавила, что ситуация под контролем, все заявления в кратчайшие сроки будут рассмотрены.

Глава региона в свою очередь подчеркнул, что при необходимости можно привлекать дополнительные силы для рассмотрения заявлений, чтобы не допускать просрочек.

В завершение председатель профильного комитета добавила, что на обеспечение выплат в текущем году выделено более 1 млрд рублей консолидированного бюджета. При этом израсходовано уже 915 млн рублей. По словам Ольги Евстигнеевой, проводится еженедельный мониторинг ситуации совместно с Министерством труда и соцзащиты РФ, а также Министерством финансов РФ, чтобы при необходимости запросить дополнительное финансирование. Глава региона поручил держать данный вопрос на строгом контроле, чтобы не допускать сбоев в выплате пособий.

Дополнительно Михаил Ведерников обсудил с Ольгой Евстигнеевой организацию конкурса среди многодетных семей региона на предоставление семейного автомобиля большой вместимости. Глава региона акцентировал внимание, что процесс сбора документов необходимо максимально упростить. Сам конкурс, по его словам, необходимо провести в ближайшее время.