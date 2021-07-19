Общество

Церемония перезахоронения останков погибших в годы войны прошла в Острове

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области приняли участие в проводимой в городе Острове церемонии перезахоронения останков воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

В числе захороненных воинов — замполит 36-й погранзаставы 9-го Псковского погранотряда младший политрук Ихиль Бройтман, останки которого и медальон обнаружил поисковый отряд «Купол».

36-я застава 9-го пограничного отряда под командованием начальника заставы лейтенанта Самолюка дислоцировалась на восточном берегу реки Пелега, в 25-ти километрах юго-западнее города Острова.

Утром 2 июля 1941 года на западном берегу Пелеги появились передовые части противника: 5 танков, 2 бронемашины и взвод мотоциклистов. Застава приняла бой и упорно оборонялась. Танки противника, подойдя вплотную, в упор из орудий зажигательными снарядами расстреливали здание заставы. Из охваченного пламенем помещения заместитель начальника заставы по политчасти младший политрук Бройтман, уже дважды раненный в грудь, вел огонь по врагам, не давая последним открыть люки танков. Рядом с ним геройски бил фашистов из ручного пулемета старшина заставы Нагорский. Истекая кровью, они мужественно прикрывали отход заставы на новые рубежи. Младший политрук Бройтман и старшина заставы Нагорский пали смертью храбрых в бою при обороне участка заставы, рассказали в ведомстве.

Ранее, 24 июня 1941 года, младший политрук Бройтман, вернувшись из отпуска, заявил командованию отряда: «Моя и Самолюка застава по всем видам службы, боевой и политической подготовке занимала первенство, и если только наши заклятые враги попытаются нарушить границу, мы будем биться также первыми в отряде. Я живой с заставы не уйду».

«Младший политрук Бройтман свое слово сдержал. Вечная память героям», - заключили в ведомстве.