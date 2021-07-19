Общество

После обращения в соцсетях на одном из зданий в Пскове закрасили надписи

После обращения жителя Пскова в соцсетях на одном из городских зданий закрасили надписи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре управления регионом.

Пскович в соцсетях обратил внимание на разрисованную стену дома №54 на улице Свердлова. Сообщение зафиксировала система «Инцидент Менеджмент», и специалисты ЦУР передали его в администрацию города. Исполнитель указал дату устранения проблемы, в указанный срок «Служба благоустройства города» закрасила надписи.

В ЦУР жителям региона напомнили, что рассказать о волнующей проблеме можно в комментариях соцсетей местных пабликов, в посте на личной странице или с помощью приложения «Госуслуги. Решаем вместе» (на iOs и Android), а также через специальную форму в официальной группе Псковской области.