Общество

Псковичей приглашают в «Kids Mall» - современный комплекс для всей семьи

В настоящее время тема современных и безопасных парков очень актуальна, так как в обществе есть запрос на формирование и развитие здорового поколения, тренд на здоровый образ жизни созвучен сейчас с залогом успешной и счастливой жизни.

«Kids Mall» – это часть федеральной сети семейных активити-парков «Страна Мадагаскария», насчитывающая более 28 комплексов, в 20 городах России.

Крупный активити-парк предназначен для детей разных возрастов от 1 года до 14 лет и их родителей. Огромное количество захватывающих винтовых горок, каруселей, зона мастер-классов, семейное кафе, батутная арена, гигантская машина-лабиринт и даже футбольное поле! Так же есть игровая зона для детей 1-3 года и для детей от 3-х лет.

И немного о характере нашего парка - миссия бренда выражает исключительно основные ценности, рассказывая потребителю как важно вкладывать в ребенка самое лучшее и каким должен быть полезный и комфортный отдых современных семей. Активный ритм жизни города, суета и вечная спешка растворяются в атмосфере нашего парка, здесь царят только положительные эмоции! Развлекательный центр ориентирован не только на ежедневный формат посещений, но и предлагает широкие возможности для проведения детских и семейных праздников, корпоративных мероприятий.

«Kids Mall» - идеальное место для того, чтобы отметить день рождения ребенка: веселые аниматоры в геройских костюмах, невероятно красивые банкетные комнаты, дискотека с мыльными пузырями, диджей, праздничный торт, тематическое оформление стола, аквагрим. Здесь даже серый понедельник способен превратиться в яркий праздник!

Организация детских праздников - дело не из простых. Зачастую потраченные силы, время, физические и психологические ресурсы родителей несопоставимы с несколькими часами, пока длится праздник.

Среди родителей все большую популярность приобретают варианты детских торжеств в спортивных, семейных, развлекательных центрах. Чаще всего такое решение принимают погруженные в работу родители. Они возлагают всю «головную боль» по организации праздника на профессионалов. У такого подхода масса плюсов.

Большинство центров предлагают аренду банкетных комнат или залов для торжеств на любой вкус, игры с аниматорами, посещение различных спортивных и развлекательных объектов, которые вызывают большой интерес у детей.

Очевидный плюс такого варианта праздника в том, что его можно организовать в любой удобный день и время, а также выбрать сценарий вечеринки под интересы ребенка.

Дети во время торжества вдоволь резвятся, выплескивают всю свою накопившуюся энергию, увлекаются в конкурсы, анимационное представление тем самым они учатся социализации.

Родители принимают минимальное участие в мероприятии. На таком празднике они могут и сами отдохнуть от бытовых забот и тревог, ведь не нужно будет после убирать, мыть посуду, следить за целостностью мебели или вещей. Они могут быть спокойны за досуг и безопасность своего ребенка.

Если бюджет не ограничен, а у сотрудников центров фантазия льется через край, то можно организовать действительно незабываемый праздник для ребенка, потратив при этом немного времени.

Как итог, дети после таких торжеств счастливые, полные впечатлений и положительных эмоций, а родители довольны, потому что не пришлось испытывать стресс и тревогу в связи с организацией праздника.

«Kids Mall» приглашает жителей Псковской области посетить центр, призывает подписаться на группы в социальных сетях и быть в курсе акций и мероприятий.

Социальные сети «Kids Mall»: «ВКонтакте» - kids.mall60, Instagram - kids Mall.

В Пскове «Kids Mall» находится в ТРЦ Fjord Plaza на третьем этаже. Номер горячей линии: 8(800)550-31-51.

Источник: «Kids Mall».