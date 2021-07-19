Общество

Трехсторонняя комиссия Псковской области обсудит меры по сдерживанию роста цен

На заседании трехсторонней комиссии в августе будет возможность обсудить вопрос повышения и сдерживания цен в регионе. Об этом сообщил в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

«Сейчас мы формируем повестку для заседания комиссии. В том числе обсудим реализацию федеральных соглашений и восстановление рынка труда в регионе. Мы не ставим цели специально провести заседание комиссии перед выборами, оно состоится в плановом режиме. И работодатели, и социальные партнеры к ней относятся серьезно», - добавил Игорь Иванов.

Он отметил, что раньше трехсторонняя комиссия не собиралась годами, а теперь всем ее участникам удалось наладить плотное взаимодействие.