Общество

Пропавшую пенсионерку нашли босой под Великими Луками

Полицейские обнаружили пропавшую пенсионерку на территории Великолукского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Как сообщалось ранее, сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки устанавливали местонахождение Зинаиды Ерошенковой 1948 года рождения. По имеющимся данным, 19 июля после 17.00 она ушла из дома на проспекте Ленина в Великих Луках и не вернулась.

По поступившей информации, сегодня около 12.00 в деревне Сорокино Великолукского района ее обнаружили сотрудники Великолукского отдела полиции. Стражи порядка прибыли сюда по служебным делам и обратили внимание на сидевшую на лавочке незнакомую пожилую гражданку, которая была босой. Опросив ее, полицейские убедились, что это разыскиваемая их великолукскими коллегами Зинаида Ерошенкова.

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Полицейские доставили женщину в ОМВД России по городу Великие Луки. Здесь ее передали родственникам. Стражи порядка выражают благодарность всем, кто оказывал содействие в поиске пенсионерки.