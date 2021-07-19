Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Зенча» идем на завод
дело превыше всего
БОПЭТ цифры и факты
Модно и практично
Миллион для доктора
в отпуск при параде
Телефон прямого эфира 56-73-72
Сколько стоит Прыжок с моста
Зеленый сигнал Не значит безопасно
Жизнь в «Сказке»
конкурс - застройка Четырех углов
 
 
 
ещё Общество 19.07.2021 23:230 125 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области 20.07.2021 18:020 Елена Лунгу поблагодарила волонтеров за добрую волю и открытое сердце 20.07.2021 18:010 Общественная палата может переехать в здание облсовпрофа 20.07.2021 17:570 Елена Полонская отметила помощь волонтеров в дни отключения воды в Пскове 20.07.2021 17:470 «Книгу добра» презентовали в Пскове 20.07.2021 17:340 Александр Козловский призвал волонтеров сплотиться
 
 
 
Самое популярное 16.07.2021 11:5636 Непривитых от коронавируса псковичей начнут отстранять от работы с 23 июля 14.07.2021 11:3010 Опубликован график подвоза питьевой воды в Пскове 17 июля 15.07.2021 12:2718 Известный псковский бизнесмен предстанет перед судом за смертельное ДТП 18.07.2021 10:3733 В Пскове проведут служебную проверку по факту задержки подачи воды 18.07.2021 08:5940 Восстановление водоснабжения в Пскове задерживается из-за старости и износа сетей
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Пропавшую пенсионерку нашли босой под Великими Луками

20.07.2021 17:26|ПсковКомментариев: 0

Полицейские обнаружили пропавшую пенсионерку на территории Великолукского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Как сообщалось ранее, сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки устанавливали местонахождение Зинаиды Ерошенковой 1948 года рождения. По имеющимся данным, 19 июля после 17.00 она ушла из дома на проспекте Ленина в Великих Луках и не вернулась.

По поступившей информации, сегодня около 12.00 в деревне Сорокино Великолукского района ее обнаружили сотрудники Великолукского отдела полиции. Стражи порядка прибыли сюда по служебным делам и обратили внимание на сидевшую на лавочке незнакомую пожилую гражданку, которая была босой. Опросив ее, полицейские убедились, что это разыскиваемая их великолукскими коллегами Зинаида Ерошенкова.

Полицейские доставили женщину в ОМВД России по городу Великие Луки. Здесь ее передали родственникам. Стражи порядка выражают благодарность всем, кто оказывал содействие в поиске пенсионерки.

Теги: #пропал человек #великолукский район
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Одобряете ли вы идею отмены штрафов, выписанных после фиксации установленных не по ГОСТам камер?
В опросе приняло участие 151 человек
20.07.2021, 18:020 Елена Лунгу поблагодарила волонтеров за добрую волю и открытое сердце 20.07.2021, 18:010 Общественная палата может переехать в здание облсовпрофа 20.07.2021, 17:570 Елена Полонская отметила помощь волонтеров в дни отключения воды в Пскове 20.07.2021, 17:470 «Книгу добра» презентовали в Пскове
20.07.2021, 17:401 Врач назвала преграды на пути вакцинации среди пожилых 20.07.2021, 17:340 Александр Козловский призвал волонтеров сплотиться 20.07.2021, 17:341 В ПТС рассказали о трудностях работы в день отключения воды в Пскове 20.07.2021, 17:260 Пропавшую пенсионерку нашли босой под Великими Луками
20.07.2021, 17:230 Родителям предлагают получить психологическую поддержку по телефону доверия 20.07.2021, 17:150 Скульптурную композицию «Князь Александр Невский с дружиной» покажут в Московской области 20.07.2021, 17:141 Спецоперация «Сухой Псков» 20.07.2021, 17:090 Трехсторонняя комиссия Псковской области обсудит меры по сдерживанию роста цен
20.07.2021, 17:090 Археологическому центру Псковской области присудили премию за исследования 20.07.2021, 17:000 Оборудование для реабилитации после COVID-19 появилось в санатории «Хилово» 20.07.2021, 16:570 В Пушкиногорском районе проверяют качество нового асфальта 20.07.2021, 16:500 Очередная партия вакцины от коронавируса поступила в районы Псковской области
20.07.2021, 16:420 Александр Козловский подал документы в избирком для регистрации кандидатом в Госдуму от Псковской области 20.07.2021, 16:380 Псковская область получит 1,5 млрд рублей на поддержание сбалансированности бюджета 20.07.2021, 16:340 В детскую музыкальную школу №2 в Пскове поступила новая мебель 20.07.2021, 16:240 Попавшего в ДТП в Плюсском районе мотоциклиста нашли пьяным на обочине дороги
20.07.2021, 16:130 Двое мужчин наказаны за кражу из новосокольнического депо 20.07.2021, 16:011 Облсовпроф планирует отремонтировать лыжную базу в Пскове 20.07.2021, 15:500 Строительство детсада на улице Коммунальной в Пскове продолжается 20.07.2021, 15:420 В ПТС назвали самое «жаркое» время для предприятия
20.07.2021, 15:360 Купавшегося мужчину обокрала безработная печерянка 20.07.2021, 15:240 Дом в ЖК «Европа» сдают на полгода раньше запланированного срока 20.07.2021, 15:180 Церемония перезахоронения останков погибших в годы войны прошла в Острове 20.07.2021, 15:100 После обращения в соцсетях на одном из зданий в Пскове закрасили надписи
20.07.2021, 14:580 Псковичам предлагают оформить ипотеку по льготной ставке 20.07.2021, 14:480 Стругокрасненский суд вынес приговор ревнивому мужчине за поножовщину 20.07.2021, 14:360 Ритейлеров призвали не пугать россиян пустыми полками 20.07.2021, 14:320 «Эхономика»: Максим Лебедев о работе аварийно-диспетчерской службы ПТС. ВИДЕО
20.07.2021, 14:250 Владимир Жилинский: Облизбирком заинтересован в проведении честных выборов 20.07.2021, 14:241 В День города в Пскове пройдет бесплатный концерт виолончельной музыки 20.07.2021, 14:170 У здания МЧС в Пскове перевернулись две автомашины 20.07.2021, 14:070 Интерактив: Падающие дорожные знаки
20.07.2021, 13:490 Кикбоксинг стал олимпийским видом спорта 20.07.2021, 13:461 Игорь Иванов: Облсовпроф наладил плотный контакт с крупными работодателями и администрацией региона 20.07.2021, 13:300 Теплый август ожидается в Псковской области 20.07.2021, 13:2311 Как сделать из тиктокеров специалистов для производств, обсуждают в Пскове
20.07.2021, 13:212 Глава ЦИК объяснила мотивацию противников онлайн-голосования 20.07.2021, 13:119 Предприятия Псковской области ощущают острую нехватку рабочих кадров 20.07.2021, 13:080 В Псковскую область не вернется 30-градусная жара 20.07.2021, 13:061 Оппозиция опасается за безопасность сейф-пакетов в сельской местности — Владимир Жилинский
20.07.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Максимом Лебедевым 20.07.2021, 13:003 Эксперт рассказал, что поможет ликвидировать кадровую проблему в Псковской области 20.07.2021, 12:411 По назначению врача псковичи могут успеть вакцинироваться «КовиВаком» до 30 июля 20.07.2021, 12:300 В Псковской области поступило уже более 15 тысяч заявок на выплату пособий для нуждающихся семей
20.07.2021, 12:231 В Псковской области растет просроченная задолженность по зарплате 20.07.2021, 12:140 Ритейлеры предупредили о риске сокращения ассортимента из-за мусорной реформы 20.07.2021, 11:561 «Единая Россия» призывает все партии подписать соглашение «За безопасные выборы» 20.07.2021, 11:470 Псковские теплосети и Сбербанк упростили передачу показаний приборов учета
20.07.2021, 11:430 Житель Новоржева отправится в колонию за угрозу матери убийством 20.07.2021, 11:390 Пожилая женщина пропала в Великих Луках 20.07.2021, 11:380 «Эхономика»: Максим Лебедев о работе аварийно-диспетчерской службы ПТС 20.07.2021, 11:320 Число смертей от коронавируса в Псковской области возросло до 528
20.07.2021, 11:280 Apple Pay теперь доступен держателям карт «Мир» ВТБ 20.07.2021, 11:260 В Крестах отключили свет из-за работ Оборонэнерго  20.07.2021, 11:240 Мужчина на «Ниссане» въехал в дерево в Пскове 20.07.2021, 11:031 «Гайд-парк»: Владимир Жилинский об организации наблюдения на сентябрьских выборах
20.07.2021, 10:540 В Пскове росгвардейцы задержали любителя спиртного 20.07.2021, 10:530 Началась подготовка проектной документации по итогам изысканий в пещерах Псково-Печерского монастыря 20.07.2021, 10:340 Участок дороги Пустошка – Алоль перекроют из-за тренировки по ралли 20.07.2021, 10:260 «Гайд-парк»: Игорь Иванов о работе облсовпрофа в условиях пандемии
20.07.2021, 10:210 Фальшивые купюры выявили в выручке псковских торговых организаций 20.07.2021, 10:140 В Великих Луках велосипедист не уступил дорогу автомобилю и попал в больницу 20.07.2021, 10:120 В Apple Pay стали доступны карты «Мир» 20.07.2021, 10:002 Схема движения транспорта по площади Ленина в Пскове изменится из-за ремонта
20.07.2021, 09:482 В Пскове останавливали незаконное строительство детского сада 20.07.2021, 09:410 Дожди и грозы ожидаются 21 июля в Псковской области 20.07.2021, 09:359 Названо последствие отказа от второй дозы вакцины против COVID-19 20.07.2021, 09:250 Нежилой дом горел в Невеле
20.07.2021, 09:240 Россияне назвали любимые форматы летних корпоративов 20.07.2021, 09:220 В Псковской области в этом году произошло 75 лесных пожаров 20.07.2021, 09:160 В Псковской области «Новые люди» собрали более тысячи подписей в свою поддержку 20.07.2021, 09:000 Как платить за свет, если я не в городе – топ вопросов дачников и отпускников
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.