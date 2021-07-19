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Елена Полонская отметила помощь волонтеров в дни отключения воды в Пскове

Глава Пскова, секретарь городского местного отделения партии «Единая Россия» Елена Полонская отметила помощь волонтеров в дни отключения воды в Пскове. Об этом с заседания единого волонтерского штаба Псковской области, который проходит 20 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Волонтерский центр партии в этот сложный и напряженный период пришел на помощь. Вчера в 19 часов последний волонтер прекратил доставку воды. Все граждане, которые обращались в центр, были маломобильные или одиноко проживающие пенсионеры. Волонтерский центр отработал очень достойно, несмотря на выходные и жаркие дни», - подчеркнула глава Пскова.

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О работе, связанной с ликвидацией последствий урагана в Великих Луках, выступил секретарь Великолукского городского местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Гусев. Он обратил внимание на помощь волонтеров, которые помогли привести город в порядок.

«Примеры Пскова и Великих Лук показывают, насколько быстро можно мобилизоваться и многое сделать. Мы представляем большую силу, которая может справиться с трудностями и задачами любого масштаба. Предлагаю это не растерять», - добавил депутат Государственной Думы, руководитель регионального волонтерского центра партии «Единая Россия», секретарь областного отделения «Единой России» Александр Козловский.