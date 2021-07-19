Общество

Герман Петрушко: Мы готовы принимать участие в подготовке квалифицированных рабочих кадров

Псковский завод «Титан-Полимер» нацелен на активную работу со студентами и готов принимать участие в подготовке квалифицированных рабочих кадров региона. Об этом в ходе круглого стола «Запрос на кадры. Среднее специальное образование в регионе» сказал генеральный директор ООО «Титан-Полимер» Герман Петрушко.

«С проблемой кадрового дефицита мы столкнулись уже в процессе подготовки запуска нашего предприятия, - сообщил он. – У нас сейчас намечается пуск, и мы совместно с немецкими специалистами обучаем людей у себя на площадке».

По словам Германа Петрушко, важно, чтобы будущий специалист не только получил образование, но и необходимую квалификацию.

«Мы готовы идти в вузы за студентами, готовы принимать участие в подготовке квалифицированных рабочих кадров, - сказал он. – Мне понравились предложения, озвученные ректором Псковского государственного университета Натальей Ильиной. Я для себя отметил, что потребности нашего предприятия по привлечению специалистов среднего звена университет может удовлетворить. "Титан-Полимер" готов включаться в эти программы и в эту работу».