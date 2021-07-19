Общество

Завтра состоится прямой эфир с министром здравоохранения по вопросам вакцинации

Прямой эфир с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко состоится 21 июля в 16.00 в рамках просветительской кампании российского общества «Знание» — «Разберемся в вакцинах вместе», посвященной вопросам вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Трансляция эфира пройдет на сайте и в группе российского общества «Знание» «ВКонтакте». Любой желающий может направить вопросы Михаилу Мурашко через форму на сайте. Ответы на наиболее популярные вопросы будут озвучены во время прямого эфира.

Проект «Разберемся в вакцинах вместе» призван помочь людям принять правильное для себя решение по вопросу вакцинации, развеять мифы, дать четкую инструкцию по порядку вакцинирования в своем регионе.

В рамках просветительской кампании общество «Знание» совместно с Акцией #МЫВМЕСТЕ организует онлайн-эфиры с государственными деятелями и авторитетными экспертами из профессиональной среды по актуальным темам вакцинации, которые ответят на вопросы зрителей.

Расписание прямых эфиров и трансляции будут доступны на информационном портале «Разберемся в вакцинах вместе», а также в соцсетях Российского общества «Знание» и #МЫВМЕСТЕ. Пользователи ресурса получат возможность напрямую задавать вопросы экспертам и получать ответы из «первых уст».

На портале будет также накапливаться экспертная информация о вакцинации из надежных источников: интервью авторитетных врачей, научные данные о вакцинации, информация о производстве вакцин, сведения о порядке вакцинации, возможных побочных явлениях, факторах риска и влиянии на организм. Информация будет представлена как в виде ответов на популярные вопросы, так и в формате видео-контента.

Для информирования аудитории о работе ресурса выпустят буклеты с краткой информацией о вакцинации и QR кодом, ведущим на сайт. Буклеты распространят по всей России в МФЦ, вузах, аптеках и поликлиниках.