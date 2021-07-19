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Островский район отмечает 77-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Островский район отмечает 77-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщил помощник секретаря Генерального совета «Единой России», вице-спикера Совета Федерации Армен Мнацаканян.

Фото здесь и далее: инстаграм-аккаунт Армена Мнацаканяна

«На фронты Великой Отечественной войны было призвано свыше 14 тысяч 300 человек. Погибли – 6625 человек. Сотни людей из числа мирного населения становились партизанами и подпольщиками, многие, как герой Советского Союза Клавдия Назарова, заплатили за это дорогую цену. В целом территория района за три года оккупации значительно пострадала от захватчиков», - написал Армен Мнацаканян.

Вместе с депутатом Псковского областного Собрания Андреем Михайловым по приглашению главы муниципалитета Дмитрия Быстрова Армен Мнацаканян принял участие в церемонии захоронения останков воинов, погибших на территории Островского района в годы войны. Мероприятие прошло на мемориальном комплексе у Дома офицеров в Острове-3.​

«Отрадно, что сегодня со всеми почестями были упокоены останки героев Великой Отечественной, установлены их имена», - отметил помощник секретаря Генерального совета «Единой России».

По его словам, история обнаружения останков началась в июне прошлого года. Житель деревни Боровские Островского района Андрей Николаев обнаружил фрагменты самолета — скоростного бомбардировщика. Данные передали поисковому отряду «Сороть». Специалисты нашли номера самолета и останки трех летчиков. Погибших опознали: сержант Юрий Яценко; лейтенант Георгий Гельман; младший сержант Григорий Арбузников. При этом нашли родственники Григория Арбузникова и Георгия Гельман. Поиск родных Юрия Яценко продолжается.

В конце лета 2020 года в поисковый военно-патриотический клуб «Купол» регионального отделения ДОСААФ России Псковской области поступила информация о месте гибели и захоронении замполита 36-й погранзаставы 9-го Псковского погранотряда младшего политрука Ихиля Бройтмана и старшины заставы Нагорского. В ходе проведения поисковых работ обнаружили незахороненные верховые останки и медальон на имя младшего политрука Бройтмана, останки старшины Нагорского пока не обнаружили, но поисковые работы не прекращены.

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«Низкий поклон и спасибо от всего сердца всем тем, кто провел большую работу ради установления и увековечения памяти героев!» - добавил Армен Мнацаканян.