С начала лета псковский «Дом белого аиста» принял 25 аистят

За летний сезон псковский волонтерский центр помощи аистам «Дом белого аиста» принял 25 аистят. Четверо из них поступили вчера, 19 июля. Об этом сообщается в группе центра в социальной сети «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: «Дом Белого Аиста» в соцсети «ВКонтакте»
«Ранним утром понедельника двух аистят привезла из Смоленской области Наталья Чернова. Наняла автомобиль с водителем (наверняка, не на самую большую пенсию) и приехала за 500 километров. Это первый случай, когда из такого далека граждане везут нам птиц. У нее тяжело больная старенькая мама, а она умудряется ездить куда-то и делать вот такие добрые дела. Смотришь на таких людей, и душа радуется от света, исходящего от них», - рассказали в центре.
Наталья Чернова привезла аистенка Марусю, свалившуюся с гнезда в Демидове – районном центре, небольшом городе Смоленской области. В центре рассказали, что самый крепкий из выводка птенец сломал палец на ноге и получил сотрясение головного мозга, а как следствие – нарушение координации движений.
Второго аистенка Наталья Чернова подхватила по пути. Он из под Каспли, что недалеко от Смоленска, тоже свалился с гнезда. Обошлось без травм, но он был самым маленьким из выводка, летать начнет только через несколько недель, предположили в центре.
В 14.00 в понедельник в Псков привезли аистенка еще и из Новосокольнического района. В деревне близ Руново ветром сбросило гнездо, расположенное на опоре ЛЭП. Два птенца из этого гнезда при падении погибли, один выжил. Через неделю он бы уже летал, но в деревне из двух домов некому было за ним присматривать. Две сестры, москвички, забили тревогу, обратились в приют для собак «Помощь животным. Веретье. Великие Луки», где пришли на помощь и организовали передачу и доставку аистенка.
Четвертый аистенок был под Псковом в деревне Тупицы в районе Крыпецкого монастыря. Он тоже свалился, благодаря оперативности местных жителей его тоже удалось забрать.
«Благодарим всех, кто помогает аистам и аистиному центру! Благодаря вашей помощи мы оплачиваем услуги ветеринарной клиники, лечим, кормим, ездим за аистами! Спасибо!» - добавили в центре.