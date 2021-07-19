Общество

Себежская колония представила на ярмарке собственную продукцию

Исправительная колония №3 УФСИН России по Псковской области приняла участие в ремесленной ярмарке «Славный Торжок», которая проходила в Себеже в минувшие выходные. Мероприятие приурочено к годовщине освобождения города Себежа от немецко-фашистских захватчиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Вниманию гостей представили сувенирную продукцию из дерева – резные картины, декоративные элементы для ландшафтного дизайна, а также изделия бытового и хозяйственного назначения. Помимо этого, на выставке-ярмарке ИК-3 УФСИН России по Псковской области презентовала продукцию токарного производства.

«Участие в подобных мероприятиях способствует популяризации деятельности производственного сектора уголовно-исполнительной системы, оказывает рекламное воздействие на целевую аудиторию, знакомя потребителя с ассортиментом выпускаемой продукции», - отметили в ведомстве.