Общество

Коронавирус в Псковской области подтвердился еще у 127 человек

127 случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки, всего — 42 556, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем инстаграм-аккаунте.

За весь период наблюдений в регионе сделали 446 011 тестов на COVID-19, в том числе 1597 исследований провели за минувшие 24 часа.

За сутки статистику выздоровевших пополнили 185 человек, всего от новой инфекции избавились 35 046 человек. Умерли 528 пациентов, зафиксировано еще четыре летальных случая.

«Вирус продолжает уносить жизни людей. Единственный способ защитить себя — вакцинация», - отметил глава региона.

Он также уточнил, что первый компонент вакцины получили 115 366 человек (+2113 за сутки), полностью привились от коронавируса 77 265 жителей области (+2172). На данный момент в регионе использовано 92,1% поступившей вакцины.