Общество

В Уголовном кодексе увеличат количество статьей с конфискацией имущества

Законопроект Минфина о применении конфискации имущества в качестве наказания еще по нескольким статьям Уголовного кодекса получил положительное заключение Минэка, пишет газета «Известия».

Документом предлагается распространить эту меру на 193 и 193.1 статьи УК — «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ» и «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов».

«По информации ФТС России, с 2013 года по первое полугодие 2019 года таможенными органами возбуждено 1606 уголовных дел о преступлениях, предусмотренных статьями 193 и 193.1 УК, 4466 сообщений о таких преступлениях передано по подследственности», — приводит Минфин аргументы в пользу новых норм в пояснительной записке к законопроекту.

Также министерство указывает на международные договоры, ратифицированные Россией, в частности, на Конвенцию Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности. Она возлагает обязанность на страны-участницы обеспечить сотрудничество по исполнению постановлений о конфискации имущества по уголовным делам, а также по принятию необходимых предварительных мер. Среди них — замораживание или арест имущества с целью предотвращения любых сделок, передачи или распоряжения имуществом, которое впоследствии может стать объектом запроса о конфискации или объектом удовлетворения этого запроса.

Законопроект может коснуться как физических, так и юридических лиц, которые совершают валютные операции, отмечают эксперты. В профильном комитете Госдумы и во фракциях заявили о готовности поддержать новые нормы, поскольку проблема незаконного вывода капитала из страны стоит остро.