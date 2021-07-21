Общество

Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Пскове

Эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии в Пскове за июль. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в исследовательском центре SuperJob.

Самая дорогая вакансия июля в Пскове – управляющий магазином одной из сети супермаркетов с зарплатой от 75 тысяч рублей в месяц. Работодатель обещает полный социальный пакет, оформление медицинской книжки за счет компании, ежемесячные премии, карьерный и профессиональный рост.

На втором месте - вакансия менеджера по подбору персонала в сфере строительства с зарплатой от 60 тысяч рублей. Успешному кандидату предлагают удаленный формат работы, корпоративную мобильную связь и социальные гарантии.

Третье место в рейтинге занимает должность заместителя заведующего магазином – от 56 тысяч рублей в месяц. Работодатель предоставляет сотрудникам компенсацию расходов на топливо и мобильную связь, а также возможность корпоративного обучения.

В рейтинг также вошли вакансии директора магазина с зарплатой от 55 тысяч рублей и корпоративными скидками на продукцию компании. Замыкает рейтинг самых привлекательных предложений позиция регионального менеджера по оптовым продажам с зарплатой от 50 тысяч рублей. Кандидату предлагают премии по результатам работы, высокий процент от продаж, корпоративное обучение, карьерный и профессиональный рост.

В целом, в подборке в июле в числе наиболее привлекательных по уровню дохода вакансий — предложения для руководителей и специалистов в сфере розничной торговли, а также инженеров, программистов, квалифицированных рабочих. Кроме того, в Калининграде и Туле в подборку вошли вакансии врачей, отметили эксперты.