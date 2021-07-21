Общество

Серебристые облака запечатлели над Псковом

Серебристые облака запечатлел над Троицким собором в Пскове астроном-любитель, фотограф Петр Митрофанов. Снимки опубликованы в группе любителей астрономии Псковской области в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Петр Митрофанов

«Яркие серебристые облака наблюдались вечером в ночь с 20 на 21 июля в средних широтах России», - отметил Петр Митрофанов.

Серебристые облака — самые высокие облака в атмосфере Земли, образуются в мезосфере на высоте от 75 до 85 километров и видны только тогда, когда Солнце находится на высоте 6-16 градусов под горизонтом. Их можно увидеть только в сумерках после заката или перед рассветом.