Общество

Компания «Сбербанк страхование» вышла на рынок ДМС

Дочерняя компания Сбербанка «Сбербанк страхование» вышла на рынок добровольного медицинского страхования (ДМС). Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка, в партнерстве с компанией «Ингосстрах» клиентам-физлицам предложена доступная программа «Ваш ДМС», позволяющая получить качественную медицинскую помощь в широкой сети клиник по всей России.

Программу «Ваш ДМС» можно оформить за несколько минут в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» или на сайте «Сбербанк страхования». Предварительное медицинское анкетирование при оформлении договора не требуется.

Программа включает в себя несколько пакетов услуг на выбор клиента. В базовый пакет входит широкий перечень услуг амбулаторно-поликлинической помощи: врачебные консультации терапевта и узких специалистов, инструментальные и лабораторные исследования, в том числе ПЦР-диагностика, физиотерапия и массаж, а также помощь на дому. Стандартный пакет дополнен возможностями вызова скорой помощи и стационарного лечения. В расширенный пакет, помимо всего вышеперечисленного, включена стоматология. Страховая сумма, на которую клиенту может быть оказана медпомощь, составляет от 2 до 6 млн рублей в зависимости от выбранного пакета.

Клиентам доступны более 5 тысяч частных и государственных лечебных учреждений в 83 субъектах РФ. Застраховать можно как детей (с момента рождения), так и взрослых (до 69 лет). Стоимость полиса зависит от региона и выбранного пакета.

Программа «Ваш ДМС» предусматривает сооплату клиентом 20% стоимости поликлинических и стоматологических услуг после получения медпомощи, что обеспечивает оптимальное соотношение объема медицинских услуг и стоимости программы. Сооплата осуществляется с банковской карты клиента, указанной им при регистрации в личном кабинете. На стационарное лечение и услуги скорой помощи сооплата не распространяется: эти виды медицинской помощи полностью оплачивают страховые компании.

«"Сбербанк страхование" последовательно выходит в сегменты рынка, на которых ранее не присутствовала. Компания уже предложила клиентам-физлицам страхование автокаско и до конца года запустит собственное ОСАГО. Сегодня мы объявляем о выходе в добровольное медицинское страхование — второй по объему сегмент рынка рискового некредитного страхования. Основные преимущества программы "Ваш ДМС" для клиентов — высокая доступность по стоимости, географии, объему покрываемых услуг и возрасту застрахованных, а также быстрое онлайн-оформление полиса без предварительного медицинского анкетирования. Вскоре заключить договор ДМС в Сбере станет еще проще и удобнее: в ближайшие месяцы в дополнение к онлайн-каналу мы начнем оформлять полисы ДМС и в отделениях Сбербанка», - отметила старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Наталья Алымова.

«Санкт-Петербург — крупнейший после Москвы рынок по объемам ДМС в России. В северной столице работает много крупных компаний, которые обеспечивают добровольным медицинским страхованием своих сотрудников. Однако людям, которые не имеют ДМС в своем соцпакете, непросто найти программу с широким выбором доступных клиник и услуг по приемлемой цене. "Ваш ДМС" решает этот вопрос: программа является примером оптимального соотношения цены и страхового покрытия для частных клиентов. Стоимость программы в Санкт-Петербурге, Ленобласти и Республике Коми начинается от 9 250 рублей, в остальных регионах работы Северо-Западного банка Сбербанка — от 6 880 рублей, - сообщил председатель Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк» Виктор Вентимилла Алонсо.