Общество

«Каникулы с Росгвардией» организовали для детей в Печорском районе

В рамках всероссийской акции «Каникулы с Росгвардией» сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии по Псковской области посетили печорский «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Росгвардейцы рассказали детям о том, что важно вести здоровый образ жизни, поддерживать отличную физическую форму. Спецназовцы продемонстрировали боевые приемы борьбы, а также элементы силового задержания преступников.

«Затем стражи порядка организовали сладкий стол и вручили подарки, которые пригодятся детям для игр и развития на улице, помогут скоротать время в их общем доме», - рассказали в ведомстве.

В завершение мероприятия директор ГБУСО Псковской области «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Печорского района» Вера Печникова выразила благодарность гостям за оказанную помощь и надежду на дальнейшее сотрудничество.