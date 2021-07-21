Общество

Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Верой Баданиной

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Подстрочник», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии – председатель комитета по ветеринарии Псковской области Вера Баданина.

Вторую неделю активно обсуждается тема введения в ряде районов Псковской области чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой африканской чумы свиней. Помимо Дедовичского, Порховского, Псковского и Стругокрасненского районов, в списке значатся Псков и Дновский район. Чем это грозит? Как надлежит поступать в сложившейся ситуации и как организованы мероприятия по локализации вспышки заболевания? Несет ли угрозу АЧС для человека? Есть ли опасность, что мясо зараженных животных может попасть в продажу? Какова эпизоотическая ситуация в регионе в целом, чем сегодня болеют животные в Псковской области?

Кроме того, ведущий Константин Калиниченко поговорит с председателем комитета об обращении с домашними животными: у людей с этим, как известно, возникают трудности.

Радиослушатели могут задать свой вопрос в прямом эфире по телефону 56-73-72.

Трансляция завершена.