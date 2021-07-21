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Общество

В части районов Псковской области переделывают гербы

21.07.2021 12:44|ПсковКомментариев: 0

Часть районов Псковской области переделывает свои гербы. Об этом говорилось на заседании Геральдического совета при региональной администрации 21 июля под председательством губернатора Михаила Ведерникова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Гдовский район

«Завершается работа по приведению символов муниципальных образований в соответствие с геральдическими требованиями», - отметил глава региона. Он напомнил, что Гдовскому, Новоржевскому, Островскому и Печорскому районам было рекомендовано переработать свои гербы.

Новоржевский район

Гербы остальных районов внесены в государственный геральдический реестр, в него же внесены почти все флаги. «Осталось внести пять флагов. Необходимые документы находятся на рассмотрении Геральдического совета при президенте», - сказал губернатор.

Островский район

Печорский район

Себежский район

Руководители Гдовского, Новоржевского, Печорского, Островского и Себежского районов представили обновленную геральдику и в режиме видео-конференц-связи доложили об утверждении необходимых положений.

«Надеюсь, что эта работа будет в ближайшее время закончена», - резюмировал губернатор.

Теги: #Псковская область #геральдика
Источник: Псковская Лента Новостей
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