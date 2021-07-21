Общество

Островичи возложили цветы к памятнику герою Советского Союза Клавдии Назаровой

Торжественная церемония возложения гирлянд и цветов к памятнику герою Советского Союза Клавдии Назаровой состоялась в Острове в честь 77-й годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков и 680-летия первого упоминания города Острова в летописях. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Фото здесь и далее: газета «Островские вести»

В центре города собрались представители региональной и районной властей, служащие гарнизона, общественники и местные жители. Цветы возложили к стеле освободителям города, памятному знаку воинской славы в парке Победы и братскому захоронению защитников и освободителей Острова. Торжественные церемонии в память о павших воинах также прошли у знаков и обелисков в других населенных пунктах района.

В рамках мероприятия главе и жителям района передали обращение губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, в котором глава региона отметил высокое значение этой даты для каждого местного жителя. «77 лет назад закончилась немецкая оккупация и в Островский район вернулась мирная, свободная и счастливая жизнь. Мы с благодарностью вспоминаем имена героев и защитников муниципалитета, преклоняем колени перед павшими воинами, партизанами, подпольщиками и мирными жителями. Мы должны сохранить память о Великой Победе и пронести ее через года, чтобы будущие поколения наших детей и внуков знали и помнили об этих героических событиях и защитниках Отечества», — отмечается в обращении главы региона.

Особые слова признательности Михаил Ведерников адресовал тем, кто отстоял свою родину на фронтах, трудился в тылу, восстанавливал жилую, социальную, экономическую инфраструктуру района в послевоенные годы и своими руками вернул к жизни муниципалитет, который до сих пор является важной частью экономики региона.

Отметим, накануне, на мемориальном комплексе у Дома офицеров в Острове-3 прошла церемония перезахоронения останков воинов, погибших на территории Островского района в годы Великой Отечественной войны.

Напомним, город Остров освобожден 21 июля 1944 года войсками 3-го Прибалтийского фронта в ходе Псковско-Островской операции. В тот день батальон майора Рымара первым ворвался на улицы города и предотвратил готовившийся взрыв висячего моста через реку Великую. По архивным данным, при обороне и освобождении Острова и Островского района погибли более 8 тысяч воинов Советской Армии.