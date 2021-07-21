Общество

Психолог рассказала псковичам, как не довести подростка до невроза

Родители должны проявлять «хорошую настороженность» в адрес подростков, однако необходимо избегать перегибов, заявила в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове подполковник юстиции, старший инспектор СУСК по Псковской области Лариса Котелевская.

По ее словам, держать подростков на контроле необходимо, это поможет избежать попадания в преступные ситуации, но проверять личные переписки ребенка и его карманы не стоит.

«Если у вас нет доверительных отношений с ребенком, то гиперконтроль не принесет результатов. Я убедилась в этом на собственном опыте. Когда родители не принимают ребенка и запрещают общаться с интересными ему людьми, то подросток начинает шифровать от взрослых свою жизнь. В моей практике были подростки, которые для этого создавали до 20 различных аккаунтов в социальных сетях», - рассказала психолог.

При этом так называемые специальные компьютерные программы «родительского контроля» в этом случае будут бесполезны - они эффективно работают только с маленькими детьми. Подростки же нуждаются в уважении и принятии их психологических границ. Если подросток почувствует ущемление свободы - он будет защищаться, отметила гость студии.

«Какое-то время родители могут пытаться выстраивать отношения на запретах и тотальном контроле, но это будет работать недолго. В конечном итоге подросток либо взбунтуется, либо приобретет невроз и полное непонимание, как правильно общаться с людьми и как вести себя в интернете», - добавила подполковник юстиции.

Если в общении с ребенком возникают проблемы, не нужно бояться походов к психологу, продолжила она. При этом обращаться к специалисту должна вся семья. Как только наладятся отношения в семье, поведение ребенка тоже войдет в норму, отметила Лариса Котелевская.

«В обществе существует большая путаница - люди не видят разницу между психологом, психотерапевтом и психиатром. Психолог работает с повседневными проблемами человека, которые могут мешать в обычной жизни. Все психологи соблюдают моральный кодекс и не разглашают информацию о посетителях. Это нормально, что люди не всегда могут решить свои проблемы без помощи специалистов. Мы ведь обращаемся к стоматологу, когда у нас болит зуб. А чем душевные проблемы отличаются от физических?» - заключила психолог.