Общество

В России предложили запустить нацпроект «Развитие села»

Запустить в России национальный проект «Развитие села» предложила председатель Российского союза сельской молодежи во время стратегической сессии «Единой России» на тему «Поддержка фермерства и развитие сельских территорий» Юлия Оглоблина. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале партии.

Кроме того, она предложила принять закон о развитии сельских территорий и дать равную господдержку малым и средним сельхозтоваропроизводителям. Эти предложения будут включены в народную программу «Единой России».

«Также необходимо усилить программы "Земский фельдшер (врач)" и "Земский учитель", в том числе через механизм строительства служебного жилья для молодых специалистов с использованием средств федерального бюджета, и утвердить аналогичные программы в сфере спорта и культуры на селе», - сказала Юлия Оглоблина.