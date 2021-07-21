Общество

«Это ловушка»: псковский психолог предупредила об опасности интернет-дружбы

Если у подростка нет друзей в реальности, а все они сконцентрировались в интернете, это говорит о его коммуникативных проблемах, сказала в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове подполковник юстиции, старший инспектор СУ Следственного комитета РФ по Псковской области Лариса Котелевская.

«Для родителей наличие только виртуальных друзей у подростков - это повод насторожиться. Кто там скрывается? Человек может представиться сверстником, но на самом деле за страничкой в Сети может скрываться кто угодно. Если ребенок общается только в интернете - это ловушка. Он не научится нормально общаться в реальности», - подчеркнула Лариса Котелевская.

По ее словам, интернет-другом может быть как такой же замкнутый подросток, так и преступный элемент, который будет втягивать в преступные действия, вплоть до распространения наркотиков или педофилии, а также вымогать фотографии различного характера.

Некоторые родители называют своего ребенка интровертом и не видят проблемы в его сильной замкнутости. Однако это неверное, искаженное в быту, толкование термина психологии, отметила старший инспектор СУ СК.

«Интроверт больше погружен в свой внутренний мир, где человеку необходимо периодически бывать и отдыхать от общения. Но общение - это базовая потребность человека, и общение необходимо каждому, вне зависимости от психотипа. Никто не может быть одиноким долгое время», - пояснила психолог.

В то же время, ребенок может попасть в негативную компанию, и решить эту ситуацию своими силами будет достаточно трудно, продолжила она.

«Действительно, бывает такое, что ребенок легко внушаемый, и его "втягивают" в компанию, но чаще он выбирает окружение по себе, и у его коллектива обнаруживаются те же проблемы, что и у него самого. При этом плохие поступки, которые они совершают вместе оказываются личным выбором каждого в компании», - добавила Лариса Котелевская.

Поводом к установлению доверительных отношений с ребенком может стать погружение самого родителя в интернет-среду, обратила внимание гость студии. «Ребенок сам покажет сайты, которые он посещает, и с удовольствием расскажет все своему родителю, если увидит настоящий интерес, тактичность и уважение с его стороны. Мы не представляем, каков виртуальный мир ребенка. Нам нужно просить детей научить нас пользоваться компьютером и интернетом. Взрослые должны принять, что родились в другую эпоху, и это правильно, что наши дети достигают большего, чем мы, и знают больше нас. Они обязательно все нам расскажут и всему научат, нужно только попросить об этом», - резюмировала психолог.