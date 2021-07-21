Общество

Последствия вспышки АЧС будут ликвидировать 8-10 месяцев — Вера Баданина

Последствия вспышки африканской чумы свиней на территории Псковской области будут ликвидировать 8-10 месяцев. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщила председатель комитета по ветеринарии Псковской области Вера Баданина.

По ее словам, на сегодняшний день «ситуация укладывается в пять районов» - Дедовичский, Порховский, Псковский, Стругокрасненский и Дновский. Указом губернатора Псковской области в них ввели карантин, проводят много профилактических мероприятий, кроме того, происходит, в частности, купирование крупной вспышки на площадке ООО «ПсковАгроИнвест» и площадке «Шелонский». В регионе уже изъяли зараженных свиней, сейчас идет подготовка к плановому усыплению и уничтожению животных.

Вера Баданина подчеркнула, что зараженных свиней нельзя ни выкидывать, ни закапывать в землю. «Только уничтожение путем сожжения. Однако, и жечь бесконтрольно их нельзя из соображений пожарной безопасности, поэтому, если у вас в хозяйстве есть инфицированные животные, нужно сразу обращаться в ветеринарную службу», - отметила она.

В местах вспышек АЧС, помимо уничтожения животных, будут проводить большой объем других работ. Так, будут убирать все деревянные конструкции, навоз, все помещения будут обрабатывать. Вера Баданина добавила, что в случае некачественной обработки заболевание появится вновь. «Это очень большой объем работ, много придется вкладываться и хозяйствам, и субъекту, и региону», - сказала она.