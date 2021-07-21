Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
БОПЭТ цифры и факты
дело превыше всего
Миллион для доктора
в отпуск при параде
Модно и практично
«Зенча» идем на завод
конкурс - застройка Четырех углов
Зеленый сигнал Не значит безопасно
Жизнь в «Сказке»
Сколько стоит Прыжок с моста
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 21.07.2021 07:190 Коронавирус в Псковской области подтвердился еще у 127 человек 21.07.2021 15:300 Требования Печорского бизнес-инкубатора о взыскания с арендатора 1 млн рублей признали законными 21.07.2021 15:290 «Подстрочник»: Об АЧС и обращении с домашними животными. ВИДЕО 21.07.2021 15:180 Великолукский филиал РЖД обязали устранить нарушения пожарной безопасности 21.07.2021 15:050 Псковский психолог: Ребенок должен быть готов к возможному буллингу в школе 21.07.2021 14:570 Более 70% сотрудников Сбера в Псковской области вакцинировались от COVID-19
 
 
 
Самое популярное 18.07.2021 10:3733 В Пскове проведут служебную проверку по факту задержки подачи воды 18.07.2021 08:5941 Восстановление водоснабжения в Пскове задерживается из-за старости и износа сетей 18.07.2021 10:2463 Подача воды в дома жителей Пскова ожидается в течение часа 20.07.2021 09:482 В Пскове останавливали незаконное строительство детского сада 18.07.2021 09:1135 Горводоканал Пскова: В настоящее время система водоснабжения заполняется
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Псковский психолог: Ребенок должен быть готов к возможному буллингу в школе

21.07.2021 15:05|ПсковКомментариев: 0

Ребенка необходимо подготовить к возможному буллингу в школе, рассказать о причинах поведения агрессоров. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове заявила подполковник юстиции, старший инспектор СУСК по Псковской области Лариса Котелевская.

Буллинг - это показатель психологических проблем не только у жертвы издевательств, но и у агрессоров, и даже у классного руководителя, считает психолог.

«Ребенок должен понимать, что его агрессоры испытывают отрицательные эмоции в другой среде. Поэтому в классе они выбирают отличающегося от других или просто непонравившегося им человека и издеваются над ними так же, как издевались где-то над ними», - рассказала Лариса Котелевская.

По ее словам, ребенок должен знать, что такое может случиться и с ним, он должен быть вооружен информацией. Жертвой буллинга может стать каждый, но становятся не все. Четкой закономерности здесь нет, подчеркнула старший инспектор СУ СК.

«Нужно разговаривать со своим ребенком и присматриваться к нему. Если подросток часто стал проявлять грусть, раздражительность, конфликтность, замкнутость и нежелание идти в школу, это может быть признаком буллинга в его классе», - отметила Лариса Котелевская.

По ее словам, часто ребенок может сам дать словесный отпор агрессору. Буллинг может быть лишь «проверкой на слабину». Однако, если это исправило положение, то родителю необходимо собрать все доказательства и информацию и разобраться в ситуации с администрацией школы или полицией.

«К любым проблемам подростка нужно относиться с пониманием. Иногда после одного неверного шага можно сделать хорошие выводы на всю оставшуюся жизнь. Родители должны понимать, что это жизненный опыт не только ребенка, но и всей семьи», - подчеркнула Лариса Котелевская.

Теги: #подростки #психолог #буллинг
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Одобряете ли вы идею отмены штрафов, выписанных после фиксации установленных не по ГОСТам камер?
В опросе приняло участие 206 человек
21.07.2021, 15:300 Требования Печорского бизнес-инкубатора о взыскания с арендатора 1 млн рублей признали законными 21.07.2021, 15:290 «Подстрочник»: Об АЧС и обращении с домашними животными. ВИДЕО 21.07.2021, 15:180 Великолукский филиал РЖД обязали устранить нарушения пожарной безопасности 21.07.2021, 15:050 Псковский психолог: Ребенок должен быть готов к возможному буллингу в школе
21.07.2021, 14:570 Более 70% сотрудников Сбера в Псковской области вакцинировались от COVID-19 21.07.2021, 14:490 Галина Кузьма сложила полномочия депутата Собрания Палкинского района из-за трудоустройства 21.07.2021, 14:432 Завод зовет 21.07.2021, 14:391 Африканскую чуму свиней выявили еще в одном районе Псковской области
21.07.2021, 14:290 «Каникулы с Росгвардией» организовали для детей в Печорском районе 21.07.2021, 14:200 Последствия вспышки АЧС будут ликвидировать 8-10 месяцев — Вера Баданина 21.07.2021, 14:050 Мужчины чаще женщин умирают в Псковской области из-за отравления алкоголем 21.07.2021, 13:551 В кассе филармонии стали доступны пригласительные билеты на лазерное шоу
21.07.2021, 13:371 Дикие кабаны разносят вирус АЧС в Псковской области 21.07.2021, 13:231 Психолог рассказала псковичам, как не довести подростка до невроза 21.07.2021, 13:100 В России предложили запустить нацпроект «Развитие села» 21.07.2021, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Верой Баданиной
21.07.2021, 13:000 День без осадков обещают псковские синоптики 22 июля 21.07.2021, 12:520 Эскизы двух нагрудных знаков одобрил Геральдический совет в Пскове 21.07.2021, 12:500 Псковичей приглашают на престольный праздник в Крыпецкий монастырь 21.07.2021, 12:441 В части районов Псковской области переделывают гербы
21.07.2021, 12:360 Островичи возложили цветы к памятнику герою Советского Союза Клавдии Назаровой 21.07.2021, 12:260 Псковичам предлагают обучиться по программе «Искусственный интеллект» 21.07.2021, 12:160 Компания «Сбербанк страхование» вышла на рынок ДМС 21.07.2021, 12:099 Петр Алексеенко: В Псковском обкоме КПРФ проходит обыск
21.07.2021, 11:530 В Псковской области раскрыли убийство семилетней давности 21.07.2021, 11:470 «Беседка»: О психологии поведения подростков и буллинге в интернете 21.07.2021, 11:380 В выручке псковского и плюсского магазинов нашли фальшивые деньги 21.07.2021, 11:360 «Подстрочник»: Вера Баданина об АЧС и обращении с домашними животными
21.07.2021, 11:363 Число умерших от коронавируса в Псковской области возросло до 530 человек 21.07.2021, 11:300 Псковичи победили на всероссийском фестивале медиа 21.07.2021, 11:240 Великолучанин украл полтонны металлолома из чужого гаража 21.07.2021, 11:130 Светящийся арт-объект появился на площади в Усвятах
21.07.2021, 11:020 Детали старинной обуви нашли археологи в Пскове 21.07.2021, 11:010 Пскович сломал незнакомцу кости лица 21.07.2021, 10:400 Пушкиногорский суд обязал мужчину отработать 200 часов за нетрезвое вождение 21.07.2021, 10:330 Пропавшего в Пыталовском районе мужчину нашли погибшим
21.07.2021, 10:240 Перекрытие Ольгинского моста в Пскове 21 июля отменяется 21.07.2021, 10:220 Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Пскове 21.07.2021, 10:150 Пять человек пострадали в ДТП у здания МЧС в Пскове. ФОТО 21.07.2021, 10:072 Псковская область получит почти 170 млн рублей на поддержку системы здравоохранения
21.07.2021, 10:010 На 84-м году жизни скончалась экс-помощник прокурора Пскова Лидия Лукашевич 21.07.2021, 09:533 Предельный срок уплаты имущественных налогов могут перенести на 1 сентября 21.07.2021, 09:450 Серебристые облака запечатлели над Псковом 21.07.2021, 09:391 В ВОЗ предупредили об угрозе появления более опасного штамма COVID-19
21.07.2021, 09:360 Ручную гранату нашли в садоводстве под Псковом 21.07.2021, 09:250 Мужчина погиб при пожаре в городе Дно 21.07.2021, 09:170 В Сбере можно застраховать квартиру или дачу по подписке 21.07.2021, 09:023 Ученые доказали эффективность экстракта полыни против COVID-19
21.07.2021, 08:451 В России вырос спрос на киберстрахование 21.07.2021, 08:300 Псковичка ушла из дома 16 июля и не вернулась 21.07.2021, 08:160 Почти 98% псковичей назвали русский язык родным во время прошлой переписи 21.07.2021, 08:000 На дорогах Псковской области участились наезды на диких животных
21.07.2021, 07:440 В Уголовном кодексе увеличат количество статьей с конфискацией имущества 21.07.2021, 07:350 В Пскове проанализируют причины задержки подачи воды и допущенные ошибки 21.07.2021, 07:190 Коронавирус в Псковской области подтвердился еще у 127 человек 21.07.2021, 07:010 Гидрометцентр предупредил россиян о похолодании
20.07.2021, 22:350 Управление Росреестра по Псковской области проведет «горячие линии» в рамках акции 20.07.2021, 22:172 Концепция благоустройства территории мемориала в Самолве находится на стадии согласования 20.07.2021, 22:000 Себежская колония представила на ярмарке собственную продукцию 20.07.2021, 21:430 Более 66 тысяч льготников в Псковской области должны определиться с формой получения соцпакета
20.07.2021, 21:250 Дедовичский суд рассмотрел дело о краже металлических столбов 20.07.2021, 21:070 В Псковской области ускорились темпы роста цен производителей промышленных товаров 20.07.2021, 20:490 С начала лета псковский «Дом белого аиста» принял 25 аистят 20.07.2021, 20:310 Островский район отмечает 77-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков
20.07.2021, 20:130 Депутат Великолукской гордумы заявила о необходимости увеличить квоты на операции 20.07.2021, 19:542 На территории Псковского кремля пройдет лазерное шоу 20.07.2021, 19:360 Завтра состоится прямой эфир с министром здравоохранения по вопросам вакцинации 20.07.2021, 19:200 Авторы книги о Великолукском драмтеатре получили премию областной администрации
20.07.2021, 19:033 Александр Борисов: Волонтеры Псковской области показывают прекрасный пример того, как можно и нужно помогать людям 20.07.2021, 19:000 Сенсация, сенсация! Грядет... стабилизация 20.07.2021, 18:490 Герман Петрушко: Мы готовы принимать участие в подготовке квалифицированных рабочих кадров 20.07.2021, 18:330 В Пскове пропала 34-летняя женщина
20.07.2021, 18:140 Задерживается вылет самолета авиарейса Сочи — Псков 20.07.2021, 18:020 Елена Лунгу поблагодарила волонтеров за добрую волю и открытое сердце 20.07.2021, 18:010 Общественная палата может переехать в здание облсовпрофа 20.07.2021, 17:571 Елена Полонская отметила помощь волонтеров в дни отключения воды в Пскове
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.