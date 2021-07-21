Общество

Псковский психолог: Ребенок должен быть готов к возможному буллингу в школе

Ребенка необходимо подготовить к возможному буллингу в школе, рассказать о причинах поведения агрессоров. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове заявила подполковник юстиции, старший инспектор СУСК по Псковской области Лариса Котелевская.

Буллинг - это показатель психологических проблем не только у жертвы издевательств, но и у агрессоров, и даже у классного руководителя, считает психолог.

«Ребенок должен понимать, что его агрессоры испытывают отрицательные эмоции в другой среде. Поэтому в классе они выбирают отличающегося от других или просто непонравившегося им человека и издеваются над ними так же, как издевались где-то над ними», - рассказала Лариса Котелевская.

По ее словам, ребенок должен знать, что такое может случиться и с ним, он должен быть вооружен информацией. Жертвой буллинга может стать каждый, но становятся не все. Четкой закономерности здесь нет, подчеркнула старший инспектор СУ СК.

«Нужно разговаривать со своим ребенком и присматриваться к нему. Если подросток часто стал проявлять грусть, раздражительность, конфликтность, замкнутость и нежелание идти в школу, это может быть признаком буллинга в его классе», - отметила Лариса Котелевская.

По ее словам, часто ребенок может сам дать словесный отпор агрессору. Буллинг может быть лишь «проверкой на слабину». Однако, если это исправило положение, то родителю необходимо собрать все доказательства и информацию и разобраться в ситуации с администрацией школы или полицией.

«К любым проблемам подростка нужно относиться с пониманием. Иногда после одного неверного шага можно сделать хорошие выводы на всю оставшуюся жизнь. Родители должны понимать, что это жизненный опыт не только ребенка, но и всей семьи», - подчеркнула Лариса Котелевская.