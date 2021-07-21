Общество

Африканскую чуму свиней выявили еще в одном районе Псковской области

Вирус африканской чумы свиней выявили в Плюсском районе. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Псковской области.

«Сегодня в распоряжение администрации области были внесены изменения, согласно которым режим чрезвычайной ситуации регионального характера в связи с эпизоотией АЧС распространен также и на Плюсский район», - говорится в сообщении.

Часть территории этого муниципального образования вошла в зону наблюдения одного из эпизоотических очагов соседнего района.

Напомним, ЧС также ввели на территории следующих муниципальных образований: Псковский, Дновский, Стругокрасненский, Дедовичский и Порховский районы, а также город Псков.