Африканскую чуму свиней выявили еще в одном районе Псковской области

Вирус африканской чумы свиней выявили в Плюсском районе. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Псковской области.
«Сегодня в распоряжение администрации области были внесены изменения, согласно которым режим чрезвычайной ситуации регионального характера в связи с эпизоотией АЧС распространен также и на Плюсский район», - говорится в сообщении.
Часть территории этого муниципального образования вошла в зону наблюдения одного из эпизоотических очагов соседнего района.
Напомним, ЧС также ввели на территории следующих муниципальных образований: Псковский, Дновский, Стругокрасненский, Дедовичский и Порховский районы, а также город Псков.