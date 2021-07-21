Общество

Герб города из манной каши предложат сделать псковичам

Герб Пскова из манной каши научат изготавливать библиотекари в День города. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской библиотеке.

Кроме того, организаторы праздничной интернет-площадки городских библиотек «О, Псков, мой город-книгочей!» расскажут, какие книги надо читать, чтобы стать чемпионом мира по боксу, и познакомят с лучшими студенческими просветительскими проектами.

23 июля в 12.00 библиотекари начнут в своей группе «ВКонтакте» и на «YouTube» полуторачасовой прямой эфир с приглашенными гостями, во время которого зрители смогут задавать участникам встречи свои вопросы.

Хедлайнером этого прямого эфира станет прославленный псковский боксер Валерий Брудов. Кроме того, пообщаться с читателями на праздничной площадке Централизованной библиотечной системы Пскова согласились известная российская писательница, автор книг в жанре фэнтези Ольга Шерстобитова, проанонсировали в библиотеке.

В библиотеке добавили, что читатели получат возможность встретиться с другими выдающимися псковскими писателями, поэтами, художниками и артистами, и узнают, над какими проектами те сейчас работают. Во время прямого эфира будут показаны заранее записанные поздравления с Днем города, которые читатели псковских библиотек готовили к празднику.

«ВКонтакте» прямой эфир можно будет посмотреть в группе «Библиотеки города Пскова», а прямая ссылка на трансляцию праздничной библиотечной площадки на платформе YouTube.