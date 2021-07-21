Общество

Псковские зоозащитники выпускают на волю до 10% бездомных животных

Псковские зоозащитные организации выпускают на волю от 5 до 10% бездомных животных. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщила председатель комитета по ветеринарии Псковской области Вера Баданина.

Вера Баданина напомнила радиослушателям, что на сегодняшний день в России действует закон, согласно которому бродячих животных должны отлавливать, подвергать стерилизации, чипировать, ставить прививки, а после выпускать на волю тех особей, которые не проявляют признаков агрессии.

«Проблема в том, что степень агрессии каждый человек может определить по-своему», - заметила Вера Баданина. По ее словам, отловленных животных в регионе стараются «пристроить в руки новых хозяев», многие остаются в зоозащитных организациях, их на территории области сейчас 12.

Она также подчеркнула, что на сегодняшний день проблем с организацией чипирования животных в регионе нет. Так, в приютах уже чипированы все особи. «Было бы только пожелание собственника принести своего питомца и зачипировать, в этом направлении мы пока двигаемся тяжело», - сказала Вера Баданина.

В Пскове поставить чип питомцу можно, в частности, на улице Николая Васильева, 36а. «Процедура платная, но достаточно безболезненная», - рассказала председатель регионального комитета по ветеринарии.