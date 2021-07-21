Общество

Вера Баданина прокомментировала ситуацию с привезенными в приют котами в мешках

Председатель комитета по ветеринарии Псковской области Вера Баданина в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) прокомментировала ситуацию с передачей в псковскую зоозащитную организацию 15 котов в завязанных мешках.

«Это с каким сердцем надо быть, чтобы говорить, что кто-то что-то там передал. Что, мы не знаем, что мы везем?» - сказала Вера Баданина.

Напомним, 17 июля в псковский приют для бездомных животных «Зоозащита» привезли котов, которых транспортировали в завязанных мешках. Животные были в тяжелом состоянии.

При этом, как утверждают мужчина и женщина, которые привезли животных, они не знали, что кошки находятся в завязанных мешках и задыхаются. Они объяснили, что их попросили привезти кошек в приют другие люди, но кто именно, не уточнили.

«Конечно, это жестокое обращение с животными. Надо разбираться, чьи коты, кто привез, кто им передал, - сказала Вера Баданина в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей. - До этого такого не было, в гудроне собак купали, а чтобы коты в таком состоянии были.. Возможно, конечно, что просто в Сеть не выкладывали, ситуации-то разные бывают».