Общество

Великолукский филиал РЖД обязали устранить нарушения пожарной безопасности

По результатам обращения работника железной дороги суд обязал ОАО «РЖД» устранить нарушения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в великолукской транспортной прокуратуре.

На личный прием к Северо-Западному транспортному прокурору Владимиру Владимирову пришел работник Санкт-Петербург-Витебской дистанции гражданских сооружений (филиал ОАО «РЖД»). Он рассказал о нарушениях требований законодательства о пожарной безопасности.

По поручению Владимира Владимирова транспортный прокурор незамедлительно провел проверку. Доводы заявителя подтвердились. Установлено, что служебно-бытовое помещение локомотивных бригад на станции Великие Луки не было оборудовано системами противопожарной защиты (автоматической установкой пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Транспортная прокуратура внесла представление руководителю предприятия, однако меры к фактическому устранению выявленных нарушений не приняли. В этой связи великолукский транспортный прокурор направил в суд исковое заявление с требованием обязать ОАО «РЖД» устранить нарушения пожарной безопасности.

Суд требования удовлетворил прокурора.