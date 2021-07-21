Общество

Требования Печорского бизнес-инкубатора о взыскания с арендатора 1 млн рублей признали законными

Арбитражный суд признал правомерными требования МБУ «Печорский бизнес-инкубатор» о выселении арендатора и взыскании с него более 1 млн рублей задолженности по договору аренды. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Арбитражном суде Псковской области.

Печорский бизнес-инкубатор в рамках деятельности по поддержке и развитию субъектов малого и среднего бизнеса в октябре 2019 года предоставил на льготных условиях по договору аренды главе крестьянского фермерского хозяйства Д. К. Проскурину нежилые помещения, расположенные в здании «Контора торговая Насера» (Печоры) для реализации бизнес-плана, заявленного при конкурсном отборе (деятельность по организации питания).

В период введения ограничительных мероприятий в связи с пандемией COVID-19 администрация Печорского района уменьшила на 50% размер арендных платежей (за исключением коммунальных) для предпринимателей, размещающихся в Печорском бизнес-инкубаторе, с 1 апреля 2020 года сроком на 6 месяцев.

«Несмотря на льготные условия аренды и последующие меры поддержки, с момента организации торговой точки предприниматель своевременно не вносил арендную плату и коммунальные платежи, - отметили в суде. - К октябрю 2020 года его задолженность составила 647 150 рублей, на которую арендодатель начислил обусловленные договором пени в размере 492 234 рублей, и выставил претензию».

Пытаясь избежать взыскания задолженности, предприниматель предъявил иск о признании договора аренды недействительным по мотиву отсутствия в нем сведений о принадлежности здания к объектам культурного наследия регионального значения. Кроме того, арендатор усомнился в праве учреждения заключать спорный договор, поскольку официальным собственником здания является иное лицо – некоммерческая организация "Союз волостей Сетомаа"».

Учреждение, в свою очередь, предъявило встречные требования к главе КФХ о взыскании задолженности по договору аренды и выселении арендатора из занимаемых помещений.

Арбитражный суд Псковской области решением от 6 мая 2021 года отклонил иск предпринимателя и удовлетворил требования учреждения. Суд установил, что собственник предоставил спорное здание администрации Печорского района по договору безвозмездного пользования и подтвердил легитимность дальнейшей передачи МБУ «Печорский бизнес-инкубатор». «Отсутствие в договоре аренды сведений о принадлежности здания к объектам культурного наследия не нарушает права арендатора и не устраняет его обязанность вносить плату за фактически занимаемые помещения», - констатировали в суде.

Суд взыскал с предпринимателя долг по арендной плате и пеням в заявленном размере, отметив, что арендная плата предъявлена с учетом ее уменьшения на 50% в период действия ограничительных мер, а расчет пеней предпринимателем не оспорен. Суд также удовлетворил требование о выселении арендатора в связи с многократным нарушением сроков уплаты арендных платежей.

Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд 13 июля оставил решение суда первой инстанции без изменения.