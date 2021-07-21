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Общество

Псковский филиал «Россети Северо-Запад» пригласил студентов на работу

21.07.2021 15:41|ПсковКомментариев: 0

Трудовой сезон для студенческого стройотряда Псковского государственного университета открылся на объектах Псковского филиала «Россети Северо-Запад» в июле. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Пятнадцать студентов 2 и 3 курса, обучающиеся по профилю «Электроснабжение», в течение месяца на практике изучают выбранную специальность. По традиции, будущие энергетики выбрали название для стройотряда: в нынешнем году он носит название «Чистая энергия». Планируется, что трудовой сезон для стройотряда ПсковГУ на объектах филиала продлится до 30 июля.

Рабочие места для студентов организовали на территории ответственности ПО «Северные ЭС». Участники стройотряда работают с документацией, осваивают программные комплексы, применяемые в процессах техприсоединения и охраны труда. Для каждого студента назначили наставников из персонала Псковского филиала, которые контролируют прохождение необходимых инструктажей по технике безопасности и сопровождают весь процесс производственной деятельности будущих энергетиков.

Студенческие стройотряды работают на объектах Псковского филиала с 2015 года. Главная цель таких трудовых сезонов — обеспечить практическую подготовку студентов энергетических специальностей, возродить традиции трудового воспитания молодежи, а также нацелить студентов на работу в компании. Сегодня участники первых трудовых сезонов ССО успешно трудятся в коллективе предприятия.

Теги: #Россети #энергетика #студенты
Источник: Псковская Лента Новостей
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