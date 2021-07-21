Общество

РПЦ рекомендует законодательно запретить врачам предлагать беременным аборты

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил итоговый документ X Общецерковного съезда по социальному служению, который включает в себя блок инициатив по улучшению демографии. Участники Съезда считают необходимым на уровне федерального закона предусмотреть запрет врачу и медицинскому работнику по собственной инициативе предлагать беременной женщине аборт, говорится в документе РПЦ.

Кроме того, предлагается поэтапно вывести аборты по желанию женщины из системы ОМС - сначала, по примеру Германии, для женщин с доходом выше прожиточного минимума, затем для всех случаев обращений женщин по их желанию, пишет «Интерфакс».

В РПЦ также предложили ввести в дополнение к уже существующим мерам поддержки единовременную выплату женщинам из федерального бюджета при достижении 12-й недели беременности. Также предлагается обеспечивать женщину ежемесячно пособием с 12-й недели беременности до момента возникновения права на получение пособия по беременности и родам.

Учитывая успешный опыт отдельных регионов России, церковь предлагает ввести на федеральном уровне «коробку новорожденного» с набором предметов первой необходимости по уходу за ребенком. Еще одна инициатива - увеличить размер родового сертификата на оказание правовой, психологической и медико-социальной помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в период беременности.

Помимо этого, участники общецерковного съезда призвали ввести на уровне федерального закона норму об обязательных УЗИ-визуализации и прослушивании сердцебиения плода для женщин, изъявивших желание сделать аборт.