Общество

Почти 500 семей в Псковской области воспитывают пять и более детей

Почти 500 семей в Псковской области воспитывают пять и более детей. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников на первом заседании регионального Совета по делам многодетных семей 21 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

В заседании приняли участие представители органов исполнительной и законодательной властей региона, социальных организаций, уполномоченный по правам ребенка Псковской области и многодетные родители.

Глава региона обратил внимание участников Совета, что многодетным семьям в настоящее время уделяется особое внимание. «Президент неоднократно отмечал, что они являются фундаментом и будущим нашей страны, вносят весомый вклад не только в улучшение демографической ситуации, но и сохранение традиционных ценностей. В Псковской области поддержка многодетных семей — стратегическое направление», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Губернатор напомнил о существующем комплексе предоставляемых льгот, в числе которых — право на зачисление детей в дошкольные учреждения, приоритетный порядок вступления в жилищные и садоводческие товарищества, возможность приобретения лекарственных препаратов, наличие послаблений по земельному налогу. Малоимущие семьи дополнительно могут претендовать на ежемесячную выплату, пособие на оплату коммунальных услуг, компенсацию месячного проездного билета и освобождение от транспортного налога. При этом с марта прошлого для многодетных семей Псковской области расширены возможности использования материнского капитала — раз в год до 20 тысяч рублей можно направить на определенные статьи расходов.

«Проект оказался даже более востребованным, чем мы ожидали. Изначально планировали на эти цели направить 20 млн рублей. В итоге проект обошелся в 53 млн рублей», — отметил глава региона.

Михаил Ведерников подчеркнул, что, имея ограниченные возможности регионального бюджета, область старается находить дополнительные средства. Так, при поддержке фонда Святой равноапостольной княгини Ольги в прошлом году впервые были приобретены и переданы многодетным семьям 8 микроавтобусов «ГАЗель NEXT». А в декабре совместно с митрополитом Псковским и Порховским Тихоном многодетной семье вручили ключи от нового частного дома.

«Из порядка 5 тысяч многодетных семей почти 500 имеют пять и более детей. Очевидно, что к каждой такой семье должно быть особое отношение. Дополнительные меры поддержки необходимо оказывать в первую очередь тем родителям, которые активно участвуют в общественной жизни, обеспечивают достойное воспитание своих детей, дают им возможность хорошо учиться в школе, заниматься в спортивных секциях, посещать различные кружки, реализовывать себя и добиваться больших успехов. Именно для того, чтобы комплексно системно подходить к поддержке таких семей и создан Совет», — обозначил губернатор и добавил, что все решения должны быть взвешенные, точечные, адресные и хорошо продуманные, а их реализация — объективной и предельно прозрачной.

Затем в ходе работы первого заседания члены Совета согласовали критерии для отбора многодетных семей на предоставление автомобилей, а также механизм сбора документов. Согласно утвержденным правилам, получить автомобиль могут социально активные семьи, постоянно проживающие на территории Псковской области и нуждающиеся в транспорте. А дети, воспитываемые в них, должны иметь достижения в сфере образования, искусства или спорта. Особо будут учитываться наличие в семье ребенка с ограниченными возможностями здоровья и рекомендации органов местного самоуправления.

Еще один рассмотренный вопрос касался предоставления единовременной выплаты семье на приобретение жилого помещения. Глава региона проинформировал, что по совместному решению с председателем Псковского областного Собрания Александром Котовым с текущего года в регионе ежегодно будет проходить конкурс «Многодетная семья года». В рамках него две семьи, по одной в городской и сельской местности, ежегодно будут получать сертификаты на приобретение недвижимости. В этом году на эти цели в бюджете заложено 4,4 млн рублей. При этом было отмечено, что призовые деньги конкурса могут быть расширены за счет средств федерального и регионального материнских капиталов.

Уполномоченный по правам ребенка Псковской области Наталия Соколова отметила значимость обеих инициатив для многодетных семей и поблагодарила губернатора за решение о расширении мер социальной поддержки этой категории граждан.

«Коллеги, рассчитываю, что общими усилиями участников Совета мы сможем создать множество светлых и счастливых моментов для всех многодетных семей Псковской области. Это наша главная цель», — заключил Михаил Ведерников и поручил профильному комитету и главам районов провести информационную работу с многодетными родителями, чтобы каждый из них знал об условиях проведения конкурса.