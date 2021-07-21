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Общество

В Псковской области необходимо активизировать охоту на кабана – губернатор

21.07.2021 18:14|ПсковКомментариев: 0

Охотникам Псковской области необходимо активизировать охоту на кабана. Такое решение озвучил губернатор Псковской области на совещании с главами районов о регулировании численности популяции дикого кабана в регионе, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Михаил Ведерников отметил, что сегодня, из-за распространения африканской чумы свиней экономике региона может быть нанесен большой урон. По словам губернатора Псковской области, с 2015 года популяция кабана на территории региона выросла почти в 2 раза. Особенно – на территории Дновского, Дедовичского, Порховского и Бежаницкого районов.

«До конца лета нам необходимо решить вопрос снижения популяции кабана. Да, это большой труд, но на другой чаше весов у нас сохранение экономики региона. К тем, кто не выполнит задачу, у нас поменяется отношение, и это приведет к расторжению охотхозяйственных соглашений», - подчеркнул глава региона.

Председатель регионального комитета по природным ресурсам и экологии Виктор Мусатов отметил, что охоту на кабана в регионе разрешают как с подходов, так и с перемением специальных устройств и тепловизоров.

Виктор Мусатов сообщил, что разрешенная плотность кабана в Псковской области составляет 0,25 особи на 1000 гектар. При этом уже 1 апреля численность кабана в регионе составляла 2500 особей и имела показатель 0,47 на 1000 гектар.

В связи с этим региональный комитет по природным ресурсам и экологии рекомендовал начать добычу кабана еще 26 мая и установил срок регулирования численности до 31 августа. Недавнее распоряжение министерства сельского хозяйства Российской Федерации издало аналогичное распоряжение сроком до 27 августа.

Согласно нормативам, до начала осени нужно сократить численность кабана на 1708 особей. Так, в Бежаницком районе необходимо истребить 155 особей, в Опочецком - 72, в Дедовичском - более 100, в Печорском - 52, в Порховском - 75 и в Дновском - более 90.

«Мы несколько раз обсуждали, что может считаться результатом работы охотничьих хозяйств районов. И это не количество пройденных охотоведом километров, а только реальные показатели добычи кабана», - отметил глава профильного комитета.

Виктор Мусатов добавил, что за минувшие два месяца в сумме по региону удалось добыть только 203 кабана из положенных 1708. Это, по его словам, означает, что работа по регулированию вида ведется ненадлежащим образом.

«Мы будем постоянно держать эти цифры на контроле, а не ждать 26 августа. В случае неисполнения распоряжения охотничьи хозяйства могут понести не только административную ответственность, но и более серьезные последствия из-за распространения АЧС», - заключил Виктор Мусатов.

Теги: #Псковская область #охота #африканская чума свиней
Источник: Псковская Лента Новостей
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