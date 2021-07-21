Общество

Скончалась председатель Собрания депутатов Печорского района Евгения Раудсик

После тяжелой и продолжительной болезни 21 июля ушла из жизни председатель Собрания депутатов Печорского района Евгения Раудсик. Об этом сообщает газета «Печорская правда».

Фото: газета «Печорская правда»

Родилась Евгения Раудсик в 1959 году в деревне Изборск Печорского района. Там окончила школу, а после института вернулась в родные края работать учителем математики. С 2000 года работала директором Изборской средней школы. В 2003 году школа поменяла статус на лицей. И всегда его руководителем была Евгения Раудсик.

«Глубокие знания педагогики позволили Евгении Алексеевне ( Раудсик – ред.) получить степень кандидата наук. Ее с любовью вспоминают и ученики, и учителя, и родители учащихся. Евгения Алексеевна (Раудсик – ред.) умела найти грамотный подход к любой ситуации, даже самой сложной», - написали в редакции газеты.

С 2013 году жители Печорского и Палкинского районов избрали Евгению Раудсик депутатом Псковского областного Собрания, а в 2017 году ее избрали председателем Собрания депутатов Печорского района.