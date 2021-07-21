Общество

Депутатский корпус регионального парламента выражает соболезнования родным и близким Евгении Раудсик

Псковское областное Собрание депутатов выражает глубокие соболезнования в связи с безвременной кончиной председателя Собрания депутатов Печорского района, депутата пятого созыва регионального парламента Евгении Раудсик. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания.

«Евгения Алексеевна (Раудсик - ред.) ушла из жизни после тяжелой продолжительной болезни, и эта скорбная весть болью отозвалась в сердцах знавших ее людей. Евгения Раудсик была открытым, деятельным, неравнодушным и ответственным человеком, искренне преданным своей малой Родине, людям и выбранной профессии – педагогике», - рассказали в Псковском областном Собрании.

Родилась Евгения Раудсик в 1959 году в деревне Изборск Печорского района. Там училась в школе, а после окончания Псковского педагогического института вернулась в родной поселок учителем математики. В 2000 году возглавила коллектив Изборской средней школы. В 2003 году вверенное ей учебное заведение получило статус лицея.

«Добрые дела Евгении Алексеевны Раудсик навсегда останутся в благодарной памяти ее учеников, коллег и земляков», - добавили в пресс-службе областного Собрания.