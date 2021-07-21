Общество

Псковское реготделение ФСС напоминает работодателям о смене банковских реквизитов

Псковское региональное отделение Фонда социального страхования РФ напоминает работодателям о том, что с 1 января изменились реквизиты для перечисления страховых взносов, пеней и штрафов по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении фонда.

При этом до 30 апреля действовал переходный период, когда использовали как старый, так и новый счета. То есть взносы, перечисленные до указанной даты по старым реквизитам, продолжали зачисляться в бюджет. Данные счета, ранее открытые управлению Федерального казначейства, были закрыты 4 мая, перечисление по старым реквизитам стало невозможным.

«Предупреждаем, что те страхователи, которые продолжают оплату страховых взносов по старым реквизитам, не исполняют обязанность по уплате обязательных платежей на социальное страхование, что, в свою очередь, приводит к негативным финансовым последствиям – начислению пеней», - подчеркнули в фонде.

В связи с этим внимание работодателей обращают на важность указания верных реквизитов при составлении банковских документов на оплату страховых взносов. Новые реквизиты, а также образцы платежных поручений, размещены на сайте регионального отделения.