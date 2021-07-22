Общество

В России предложили обязать кафе подавать уменьшенные порции

Союз потребителей предложил бороться с «пищевым расточительством­» в кафе и ресторанах, а также на официальных деловых мероприятиях. Как пишет газета «Известия» со ссылкой на письмо председателя Союза потребителей РФ Петра Шелища в Роспотребнадзор, речь о лишних отходах, которые образуются, если гости не доели заказанные блюда. По мнению авторов инициативы, на практике можно предоставить посетителям заведений право самостоятельно выбирать объем порции.

Например, они предлагают дать возможность заказать условно «нормальную» порцию, которая соответствует рекомендациям для «среднего» потребителя, а также пониженную или повышенную. Сейчас такой подход принят на предприятиях фастфуда.

Петр Шелищ добавил, что регулировать объем порции можно и иначе, предлагая гостям заказать половину порции, три четверти либо целое блюдо. Также Союз потребителей предложил сформировать рекомендации по рациональному объему порций для людей разного веса, что может сделать Роспотребнадзор. Более того, сократить пищевые отходы позволит более умеренная оценка потребностей в пище участников официальных мероприятий, сказано в письме в Роспотребнадзор.

Вряд ли все эти меры сейчас применимы в России, но некоторые вполне возможно использовать, отмечается в письме общественников Роспотребнадзору.

В ведомстве сказали, что ответ на обращение союза будет направлен в установленном порядке.

Консультативный совет по защите прав потребителей отметил актуальность предоставленной информации и предложил союзу до 15 августа представить предложения, которыми можно дополнить правила оказания услуг общественного питания, говорится в протоколе совещания совета, документ подписала его председатель, глава Роспотребнадзора Анна Попова.