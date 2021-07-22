Общество

Работу Рунета при отключении от глобальной Сети протестировали в России

Очередные учения по устойчивости Рунета состоялись в июне-июле. В этот раз проверяли возможность работы в условиях физического отключения российского сегмента от глобальной Сети. По предварительным данным, учения прошли успешно. Об этом сообщает РБК.

С 15 июня по 15 июля прошли учения по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования интернета, указано в материалах рабочей группы «Информационная безопасность» при АНО «Цифровая экономика» (отвечает за реализацию одноименной национальной программы).

В документах не указано, чему были посвящены учения и чем они закончились. Лишь отмечается, что подготовить и согласовать отчетные материалы планируется до 31 августа. Источник на телекоммуникационном рынке сообщил, что «в учениях принимали участие все операторы «большой четверки», а также «Ростелеком», «Транстелеком» и «ЭР-Телеком Холдинг».

«Цель учений — определить возможность работы Рунета в случае внешних искажений, блокировок и других угроз. Официальные итоги еще не подведены, предварительно учения признаны успешными», — рассказал собеседник РБК. По словам еще одного источника, «тестировалась возможность физического отключения российской части интернета».

Пресс-секретарь Минцифры перенаправил запрос в Роскомнадзор. Представитель Роскомнадзора не подтвердил, но и не опроверг информацию, а сообщил, что «в соответствии с законодательством учения проводятся ежегодно, (они - ред.) направлены на повышение целостности, устойчивости и безопасности инфраструктуры российского сегмента сети Интернет».

Представители «Ростелекома», МТС, «МегаФона», «ВымпелКома» (бренд «Билайн»), «ЭР-Телеком Холдинга» и «Транстелекома» отказались от комментариев.

Напомним, осенью 2019 года был принят так называемый закон о суверенном Рунете, который предназначен для защиты российского сегмента интернета от угроз извне. Согласно закону на сетях всех операторов страны должно быть установлено специальное оборудование, через которое Роскомнадзор сможет управлять маршрутизацией трафика в случае необходимости. С помощью этого же оборудования Роскомнадзор блокирует доступ к запрещенному в России контенту, а с недавнего времени замедляет скорость работы сайтов отдельных компаний. Например, в марте этого года ведомство начало замедлять передачу фото- и видеоконтента Twitter, из-за того что соцсеть не удаляла противозаконный контент. В середине мая ограничения были частично сняты.

Среди прочего закон «о суверенном Рунете» предписывает владельцам сетей связи, интернет-компаниям и другим игрокам рынка принимать участие в учениях по целостности и устойчивости функционирования интернета к негативным внешним воздействиям на территории России не реже одного раза в год. План учений утверждает Минцифры совместно с Федеральной службой безопасности, Минобороны, Федеральной службой охраны, Министерством чрезвычайных ситуаций и Федеральной службой по техническому и экспортному контролю.

В конце декабря 2019 года в Москве, Ростове, Владимире и еще ряде городов страны прошли последние публично известные учения. Как заявлял представитель Минцифры, на них отрабатывалась безопасность абонентов сотовой связи, включая защиту персональных данных и возможность перехвата трафика и SMS, раскрытия сведений об их местонахождении. Кроме того, тестировались риски и уязвимости «умных» устройств на объектах критической информационной инфраструктуры (к ним относятся сети связи и ИТ-оборудования компаний энергетической, финансовой и ряда других отраслей). Те учения показали, что «в целом и органы власти, и операторы связи готовы эффективно реагировать на возникающие риски и угрозы, обеспечить устойчивое функционирование интернета и сети электросвязи на территории России», говорил представитель Минцифры.

По плану Минцифры в 2020 году должны были провести несколько учений, но они не состоялись из-за эпидемиологической ситуации. В начале этого года Олег Иванов, занимавший на тот момент должность замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, говорил «Интерфаксу», что плановые учения по безопасности и устойчивости Рунета отложены до конца пандемии коронавируса в России.