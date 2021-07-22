Общество

В Новосокольниках прокуратура добилась увольнения директора школы без высшего образования

Прокуратура Новосокольнического района выявила нарушения в одном из учреждений дополнительного образования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Проверяющие установили, что директор учебного заведения не имеет высшего образования. Это не соответствует его квалификационным требованиям по ТК РФ и Федеральному закону «Об образовании».

Прокурор обратился в суд с иском к администрации района об обязании освободить от должности директора учреждения и расторгнуть с ним трудовой договор. Суд согласился с позицией прокурора и удовлетворил иск.