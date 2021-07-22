Общество

В Псковской области вырос спрос на потребительские кредиты Сбербанка

По итогам первого полугодия Северо-Западный банк ПАО Сбербанк выдал 574 тысячи потребительских кредитов, что на 50% больше, чем за этот же период в прошлом году. Общий объем кредитов составил более 140 млрд рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Лидерами по динамике прироста количества выданных потребительских кредитов стали Новгородская и Псковская области (60%). Затем идут Санкт-Петербург, Калининградская и Вологодская области (около 55%).

Средняя сумма кредита по СЗФО составляет 245 тысяч рублей.

«Получить заем можно в офисе Сбера или с помощью цифровых технологий. Так, почти 70% наших клиентов открывают кредиты именно онлайн – это просто и удобно: решение о выдаче и начисление проходят в течение нескольких минут. Кроме того, до подачи кредитной заявки человек может уточнить максимально возможную конкретно для него сумму потребительского кредита, сформировать и сохранить заявку в разделе "Кредиты" до отправления на рассмотрение в банк и продолжить оформление после принятия решения в любое подходящее время», - рассказал председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Алонсо.

Кроме того, с 15 июля Сбербанк снизил процентные ставки по потребительским кредитам без обеспечения до рекордно низкого значения — 8,9% годовых. Самые выгодные условия доступны клиентам, получающим пенсию или зарплату на карты или счета, открытые в банке, по кредитам на срок до одного года. Условия улучшены для всех клиентов банка, в том числе для новых. Акция продлится по 30 сентября 2021 года, добавили в пресс-службе банка.