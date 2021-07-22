Общество

В Пушкиногорском районе создали ТОС для сохранения памяти о героях

Депутат Государственной Думы, руководитель регионального волонтерского центра «Единой России», секретарь областного отделения партии Александр Козловский прибыл с рабочей поездкой в деревню Васильевское Пушкиногорского района и обсудил местные проблемы с ее жителями. Об этом Александр Козловский сообщил на своей странице «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: страница Александра Козловского «ВКонтакте»

«На базе местного дома культуры создали музейную комнату. Очень уютная и единственная в своем роде во всем районе. Здесь уникальные экспонаты. Чего стоит шинель 150-летней давности! Только вдумайтесь. Жители деревни бережно все хранят, пополняют фонды. Даже ТОС создали, чтобы привлекать средства на развитие музейной комнаты. Недавно подали заявку на региональный конкурс: в случае победы изготовят стенды с информацией о воинах, сражавшихся за мирное небо в годы Великой Отечественной войны. Добрая, полезная и нужная инициатива!» - отметил Александр Козловский.

По его словам, проблематика населенных пунктов схожа: претензии к качеству воды и состоянию дорог, плохое транспортное сообщение, перебои в подаче электроэнергии, сложности с дозвоном на горячую линию энергетиков при отключении света и по поводу ухудшения качества сотовой связи.

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Он также подчеркнул, что ситуацию с развитием инфраструктуры в сельской местности можно будет изменить благодаря предоставлению регионам инфраструктурных кредитов.

«Об этом на недавнем съезде "Единой России" говорил президент РФ Владимир Путин. Новая программа позволит сохранить наши деревни и поселки, даст новый импульс для развития», - сказал Александр Козловский.