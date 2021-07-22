Общество

Медики предложили решение кадровой проблемы в здравоохранении Псковской области

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко провел на площадке «Единой России» консилиум с врачами из регионов на тему «Качество медицинской помощи в сельских территориях: проблемы и решения». В мероприятии приняли участие медики из Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

От региона во встрече приняли участие главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко, участковый врач-терапевт поликлиники Псковской межрайонной больницы Елена Лунгу, заведующий хирургическим отделением Дедовичской районной больницы Василий Шевелюшкин.

Денис Проценко отметил, что ключевой вопрос для дальнейшего развития системы здравоохранения – это ее «перезагрузка».

«После анализа сложившейся ситуации и выявления причин нынешнего состояния российского здравоохранения будут выработаны пути его "лечения". Этому будет посвящен отдельный раздел народной программы "Единой России"», - отметил он.

Елена Лунгу во время своего выступления на консилиуме обозначила актуальную проблему в сфере здравоохранения в регионе – кадровую:

«Кадровый голод сохраняется, даже несмотря на то, что существует множество мер поддержки медиков. Так, в 2021 году на реализацию кадровых программ в сфере здравоохранения в Псковской области запланированы средства областного бюджета в сумме более 50 млн рублей. Работают программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер", реализуется поддержка по обеспечению жильем. Но этих мер недостаточно. Очень важно выровнять уровень зарплат медиков, создав общую для всей страны систему оплаты их труда, - пояснила она. - Наш регион расположен между двумя крупными мегаполисами – Санкт-Петербургом и Москвой. И без выравнивания заработной платы мы не сможем удержать кадры».

По ее словам, в условиях дефицита кадров нужно решить задачу по рационализации работы первичного звена.

«Важно ценить время врача. Основную часть рабочего времени врачам приходится тратить на бумажную работу, которую можно поручить другим людям. Для этого мы предлагаем ввести дополнительную рабочую единицу, например, помощницу-секретаря», - добавила Елена Лунгу.