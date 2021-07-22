Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Миллион для доктора
дело превыше всего
«Зенча» идем на завод
Kids Mall комплекс для всей семьи
БОПЭТ цифры и факты
Модно и практично
в отпуск при параде
Телефон прямого эфира 56-73-72
Жизнь в «Сказке»
Сколько стоит Прыжок с моста
Зеленый сигнал Не значит безопасно
конкурс - застройка Четырех углов
 
 
 
ещё Общество 22.07.2021 06:590 Новый очаг коронавируса выявлен в Псковской области 22.07.2021 12:550 Суд обязал себежскую администрацию отремонтировать детские площадки в районе 22.07.2021 12:420 Число смертей от COVID-19 в Псковской области возросло до 535 22.07.2021 12:290 ПСБ совместно с ЦСКА и Mastercard запускает новую карту болельщика с программой лояльности 22.07.2021 12:251 Росприроднадзор назвал жару возможной причиной гибели рыбы в псковской реке 22.07.2021 12:090 В Пскове начался прием заявок от многодетных семей на получение автомобиля
 
 
 
Самое популярное 21.07.2021 20:316 Пропавшая в Пскове 34-летняя женщина погибла 22.07.2021 06:590 Новый очаг коронавируса выявлен в Псковской области 21.07.2021 17:035 Ушла эпоха: маршрутки больше не «на Питер» 21.07.2021 12:0920 Петр Алексеенко: В Псковском обкоме КПРФ проходит обыск 20.07.2021 09:483 В Пскове останавливали незаконное строительство детского сада
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Медики предложили решение кадровой проблемы в здравоохранении Псковской области

22.07.2021 11:40|ПсковКомментариев: 6

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко провел на площадке «Единой России» консилиум с врачами из регионов на тему «Качество медицинской помощи в сельских территориях: проблемы и решения». В мероприятии приняли участие медики из Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии. 

От региона во встрече приняли участие главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко, участковый врач-терапевт поликлиники Псковской межрайонной больницы Елена Лунгу, заведующий хирургическим отделением Дедовичской районной больницы Василий Шевелюшкин.

Денис Проценко отметил, что ключевой вопрос для дальнейшего развития системы здравоохранения – это ее «перезагрузка».

«После анализа сложившейся ситуации и выявления причин нынешнего состояния российского здравоохранения будут выработаны пути его "лечения". Этому будет посвящен отдельный раздел народной программы "Единой России"», - отметил он.

Елена Лунгу во время своего выступления на консилиуме обозначила актуальную проблему в сфере здравоохранения в регионе – кадровую:

«Кадровый голод сохраняется, даже несмотря на то, что существует множество мер поддержки медиков. Так, в 2021 году на реализацию кадровых программ в сфере здравоохранения в Псковской области запланированы средства областного бюджета в сумме более 50 млн рублей. Работают программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер", реализуется поддержка по обеспечению жильем. Но этих мер недостаточно. Очень важно выровнять уровень зарплат медиков, создав общую для всей страны систему оплаты их труда, - пояснила она. - Наш регион расположен между двумя крупными мегаполисами – Санкт-Петербургом и Москвой. И без выравнивания заработной платы мы не сможем удержать кадры».

По ее словам, в условиях дефицита кадров нужно решить задачу по рационализации работы первичного звена.

«Важно ценить время врача. Основную часть рабочего времени врачам приходится тратить на бумажную работу, которую можно поручить другим людям. Для этого мы предлагаем ввести дополнительную рабочую единицу, например, помощницу-секретаря», - добавила Елена Лунгу.

Теги: #Единая Россия #Псковская область #медики #кадры
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 6Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Одобряете ли вы идею отмены штрафов, выписанных после фиксации установленных не по ГОСТам камер?
В опросе приняло участие 266 человек
22.07.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 22.07.2021, 13:000 Первая смена военно-исторического лагеря «Страна Героев» стартовала в Псковской области 22.07.2021, 12:550 Суд обязал себежскую администрацию отремонтировать детские площадки в районе 22.07.2021, 12:500 Привилегии для вакцинированных от COVID-19 собираются ввести в Эстонии
22.07.2021, 12:420 Число смертей от COVID-19 в Псковской области возросло до 535 22.07.2021, 12:410 Дедовичский суд вынес приговор мужчине, который избивал людей кочергой 22.07.2021, 12:390 Пригласительные на «Лазерное шоу» в Пскове можно получить в обмен на апрельские билеты 22.07.2021, 12:290 ПСБ совместно с ЦСКА и Mastercard запускает новую карту болельщика с программой лояльности
22.07.2021, 12:251 Росприроднадзор назвал жару возможной причиной гибели рыбы в псковской реке 22.07.2021, 12:090 В Пскове начался прием заявок от многодетных семей на получение автомобиля 22.07.2021, 11:580 Псковская Лента Новостей запускает новый проект ПЛН-ТВ «Истфакт» 22.07.2021, 11:520 В Псковской области отменили фестиваль «Железный град»
22.07.2021, 11:490 «Сообразим на троих»: Рост цен как фактор общественно-политической жизни 22.07.2021, 11:406 Медики предложили решение кадровой проблемы в здравоохранении Псковской области 22.07.2021, 11:361 Псковские росгвардейцы отработали действия по уничтожению условной группы террористов 22.07.2021, 11:180 «Беседка»: О кино с Алексеем Дунаевским
22.07.2021, 11:090 Рубль третий день подряд растет к доллару и евро 22.07.2021, 11:002 Полиция предупреждает псковичей об ответственности за покупку сертификатов о вакцинации 22.07.2021, 10:540 В Псковской области вырос спрос на потребительские кредиты Сбербанка 22.07.2021, 10:481 В Пушкиногорском районе создали ТОС для сохранения памяти о героях
22.07.2021, 10:420 Крещение и угощение: храм в Выбутах приглашает на престольный праздник 22.07.2021, 10:180 В Новосокольниках прокуратура добилась увольнения директора школы без высшего образования 22.07.2021, 10:110 В Пскове задержали двух мужчин за кражи из магазинов 22.07.2021, 10:100 Ручную гранату нашли вблизи невельской деревни
22.07.2021, 10:000 Пассажир пострадал в ДТП в Пскове 22.07.2021, 10:000 Отремонтированный участок дороги Старый Изборск - Остров приняли без замечаний 22.07.2021, 09:500 Три лесных пожара зарегистрировали в Псковской области за сутки 22.07.2021, 09:440 Работу Рунета при отключении от глобальной Сети протестировали в России
22.07.2021, 09:340 Псковичей приглашают в «Kids Mall» - современный комплекс для всей семьи 22.07.2021, 09:250 Скотный двор подожгли в новосокольнической деревне 22.07.2021, 09:150 Центробанк выявил новые уловки страховых компаний 22.07.2021, 09:1410 Невский в Кремле: как это было. ФОТО
22.07.2021, 08:560 В России биржевая цена бензина Аи-92 третий день подряд устанавливает рекордное значение 22.07.2021, 08:401 Международный кинофестиваль «Западные ворота» начался в Пскове с лазерного шоу 22.07.2021, 08:262 Вышел первый ролик проекта «10 песен чемпионов» в поддержку россиян на Олимпиаде 22.07.2021, 08:080 Жириновский ответил на вопрос о преемнике на посту главы ЛДПР
22.07.2021, 07:511 Два дома отремонтировали в Печорах по областной программе 22.07.2021, 07:359 В России предложили обязать кафе подавать уменьшенные порции 22.07.2021, 07:104 В Пскове прокуратура проводит проверку по сообщению о доставке в приют котов в мешках 22.07.2021, 06:590 Новый очаг коронавируса выявлен в Псковской области
21.07.2021, 23:090 Псковское реготделение ФСС напоминает работодателям о смене банковских реквизитов 21.07.2021, 23:080 В убийстве 34-летней псковички подозревают бывшего мужа 21.07.2021, 22:501 В ПФР псковичам рассказали о выплатах для семей с невысокими доходами 21.07.2021, 22:331 Псковичам предлагают стать помощниками в поиске пропавших людей
21.07.2021, 22:183 У стен Мирожского монастыря нашли останки воина XVII века 21.07.2021, 22:170 Партия вакцины «ЭпиВакКорона» поступит в Псковскую область 21.07.2021, 21:550 Псковская область дополнительно получит 200 млн рублей для обеспечения связи в поселках 21.07.2021, 21:401 Депутатский корпус регионального парламента выражает соболезнования родным и близким Евгении Раудсик
21.07.2021, 21:280 Многодетные семьи Псковской области могут попробовать выиграть 2,2 млн рублей 21.07.2021, 21:091 МОК одобрил смену девиза Олимпийских игр 21.07.2021, 20:510 Пенсионер пострадал в ДТП в Новосокольническом районе 21.07.2021, 20:316 Пропавшая в Пскове 34-летняя женщина погибла
21.07.2021, 20:150 Катера, которые будут перевозить пассажиров на Талабские острова, получили названия 21.07.2021, 19:560 Себежская администрация поблагодарила «Экопром» за установку контейнеров к празднику 21.07.2021, 19:340 Псковские зоозащитники выпускают на волю до 10% бездомных животных 21.07.2021, 19:150 Скончалась председатель Собрания депутатов Печорского района Евгения Раудсик
21.07.2021, 19:000 Президент Эстонии на велосипеде провела инспекцию сухопутной границы с Россией 21.07.2021, 18:3310 Россиянам разрешили не ставить в паспорт отметки о браке и детях 21.07.2021, 18:142 В Псковской области необходимо активизировать охоту на кабана – губернатор 21.07.2021, 18:000 Соревнования по армрестлингу пройдут в Пскове 21 августа
21.07.2021, 17:455 Владимир Путин призвал ускорить темпы вакцинации от коронавируса в России 21.07.2021, 17:371 Почти 500 семей в Псковской области воспитывают пять и более детей 21.07.2021, 17:250 В Псковской области осудили иностранца за незаконное пересечение государственной границы 21.07.2021, 17:130 Вера Баданина прокомментировала ситуацию с привезенными в приют котами в мешках
21.07.2021, 17:072 Герб города из манной каши предложат сделать псковичам 21.07.2021, 17:035 Ушла эпоха: маршрутки больше не «на Питер» 21.07.2021, 16:530 Развитие территории в границах стадиона «Электрон» обсудили в Пскове 21.07.2021, 16:410 «Это ловушка»: псковский психолог предупредила об опасности интернет-дружбы
21.07.2021, 16:360 Более 2,6 тысячи псковичей и новгородцев подключили к виртуальной АТС «Ростелекома» 21.07.2021, 16:335 Проживающие в квартире псковской вдовы 74 кошки могут оказаться на улице 21.07.2021, 16:160 Вера Баданина: Вирус АЧС безопасен для человека, а свинка 100% не выживет 21.07.2021, 16:120 Вынесен приговор жителю Локнянского района, который заставлял жену копать могилу и есть землю
21.07.2021, 15:505 РПЦ рекомендует законодательно запретить врачам предлагать беременным аборты 21.07.2021, 15:410 Псковский филиал «Россети Северо-Запад» пригласил студентов на работу 21.07.2021, 15:301 Требования Печорского бизнес-инкубатора о взыскания с арендатора 1 млн рублей признали законными 21.07.2021, 15:290 «Подстрочник»: Об АЧС и обращении с домашними животными. ВИДЕО
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.