Общество

Великолукский педагог: Образование сегодня не может идти отдельно от воспитания

Какую материальную поддержку оказывают учителям? Как «дистанционка» сплотила молодых и опытных педагогов? Почему образование невозможно без воспитания? Об этом и многом другом рассказала учитель географии и биологии средней общеобразовательной школы №17 города Великие Луки Юлия Зайцева.

Фото: управление образования администрации города Великие Луки

- Вас можно отнести к категории молодых педагогов. Стаж вашей работы - 6 лет. Почему вы выбрали профессию учителя? В школу пошли по зову сердца или потому, что не нашли другой работы? К сожалению, некоторые и так мотивируют свой выбор.

- Как бы прозаично это не звучало, стать учителем было моей мечтой детства. До сих пор помню момент, когда впервые перешагнула порог школы и увидела своего первого учителя. Моя первая учительница Людмила Николаевна стала тем человеком, благодаря которому я выбрала свою дальнейшую профессию.

- Вы не разочаровались от прозы учительства, которую выбрали, отправившись за своей мечтой?

- Я бы сказала, что наоборот, с каждым годом все больше убеждаюсь, что я выбрала правильный путь.

- Что заставляет вас так думать? Ведь работа у вас весьма непростая.

- Во-первых, глаза детей, которые я вижу, приходя на урок и уходя с него. Во-вторых, вопросы детей, которые они мне задают, оставшись во внеурочное время. Наверное, это самое главное.

- Какие меры поддержки вы ощутили, когда пришли в школу?

- Безусловно, поддержка была, и, в первую очередь, профессиональная. Когда я пришла работать в школу, за мной закрепили педагога-наставника, который мне помогал осваивать все тонкости учительства. За это хочу сказать большое спасибо той школе, куда я попала и своим коллегам. Также помогали молодые коллеги, которые вместе со мной пришли работать в школу. Мы обменивались знаниями и помогали друг другу в решении разных вопросов.

Кроме того, была материальная поддержка в виде «подъемных» выплат молодым специалистам, которую я получала в течение трех лет. Я думаю, что это хорошее подспорье для начинающего педагога.

О возможностях профессионального роста в моей сфере деятельности, думаю, можно говорить бесконечно. В нас умирает учитель, когда мы перестаем учиться. Сейчас и государство, и образовательные сообщества дают огромные возможности для дальнейшего профессионального педагогического роста. Хотя у меня и небольшой стаж работы, всего лишь 6 лет, но за плечами уже большое количество и курсов повышения квалификации, и семинаров, и конференций. Я участвовала в конкурсах профессионального мастерства, и достаточно успешно: стала победителем муниципального и призером областного этапа всероссийского конкурса «Учитель года - 2019».

- Важно ли участие в конкурсах профессионального мастерства, когда вы соревнуетесь и состязаетесь со своими коллегами, с теми, с кем работаете плечом к плечу? Это что-то дает?

- Я бы даже сказала, что это больше не соревнование, а обмен опытом, потому что, когда ты готовишься к конкурсу, то открываешь для себя что-то новое. Потом, когда ты участвуешь в конкурсе, то видишь, чему научились твои коллеги, и уже благодаря их опыту, привносишь в свою деятельность новое. Мне кажется, это очень важно, и, безусловно, повышает мотивацию к дальнейшему развитию.

- Конфликт отцов и детей известен нам и из литературы, и из жизни. Бывает тяжело работать с людьми старшего поколения из-за разных взглядов на жизнь. Есть ли такой конфликт в профессиональной учительской среде сейчас? Как известно, больше половины педагогов сейчас - люди старшего возраста, а молодых педагогов не так много, как бы хотелось. Как срабатываетесь? Что перенимаете друг у друга в плане профессионального мастерства? Все ли педагоги старшего возраста готовы к такому обмену?

- Мне, наверное, повезло со школой, в которую я попала, потому что старшие педагоги мне помогали. Когда ты приходишь в школу, у тебя нет основной базы - как вести себя с ребенком, как выходить из конфликтных ситуаций. За советом в таком случае всегда идешь к старшим товарищам. А мы, в свою очередь, старшим коллегам помогаем осваивать цифровые технологии в обучении. У нас происходит взаимообмен, и мы не чувствуем разницы друг между другом.

- Кстати сказать, последние полтора года все представители системы образования были вынуждены работать в онлайн-формате. Что «дистанционка» дала вам и вашим коллегам старшего поколения в плане личного развития?

- Для старшего поколения это, безусловно, опыт в работе с образовательными платформами. Я, как и многие, открыла для себя эти платформы с другой стороны. Появились новые образовательные платформы. Например, Яндекс предоставил большое количество платформ, которых ранее не было, Российская образовательная школа... Многие российские образовательные центры начали работать в адаптированном режиме для школ небольших городов. Многие образовательные платформы, которые мы использовали во время дистанционного обучения, мы используем и сейчас. Детям такой подход очень нравится, поскольку они с компьютером на «ты», и их больше привлекает работа с цифровыми платформами.

- Вам в профессиональной деятельности тяжелее общаться с учениками, родителями или с коллегами? Если возникают конфликтные ситуации с учащимися, то как вы их разрешаете?

- Не буду лукавить, трудности могут возникнуть в общении и с учениками, и с родителями, и с коллегами. Но все эти трудности решаемы. Я бы даже сказала, что многие из них служат мотивацией для дальнейшего развития, потому что всегда ищешь по пути решения таких ситуаций. Если трудность возникает с учеником, то здесь главное - уметь выслушать ребенка и уделить ему внимание. Профессия учителя требует огромной человечности и доброты, душевного тепла и любви. Все это мы должны дать ребенку, и тогда конфликт разрешится сам собой. Ведь чаще всего конфликт возникает из-за того, что ребенок требует к себе внимания, которого ему, возможно, не хватает дома или на уроке.

- Как известно, по закону образование - это услуга. Однако родительское сообщество и общество в целом хочет, а порой даже требует, чтобы учителя детей и воспитывали тоже. Чувствуется какой-то диссонанс.

- Образование сегодня не может идти отдельно от воспитания. Ребенок приходит к нам, как чистый лист. Даже если вспомнить себя, когда мы приходили в школу, то, в первую очередь, смотрели на учителя и стремились быть похожим на него. Задача учителя и тогда, и сейчас - сделать так, чтобы ребенок рос добрым, воспитанным, уважал свой и чужой труд, уважал старших, любил и чтил историю своей страны. Поэтому образование и воспитание сегодня неразрывны, и разъединять их абсолютно не стоит.

Беседовала Любовь Кузнецова