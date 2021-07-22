Общество

Первая смена военно-исторического лагеря «Страна Героев» стартовала в Псковской области

Первая смена всероссийского военно-исторического лагеря «Страна Героев» стартовала в оздоровительном лагере «Звездный» Псковской области 22 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба военно-исторического лагеря «Страна Героев»

Участниками смены стали 500 детей — ученики кадетских и казачьих классов, активисты военно-патриотических и поисковых клубов, молодежных патриотических и добровольческих объединений.

На территории Псковской области федеральный лагерь проводится второй год при поддержке администрации Псковской области. В 2020 году участниками стали 1000 ребят, проживающих на территории области. В 2021 году география смен расширяется, среди участников подростки из Московской, Ленинградской, Тверской, Мурманской областей, Алтайского края и других регионов страны.

Каждая смена длится 14 дней. Образовательная программа включает четыре тематических направления: «Защитники», «Хранители Истории», «Волонтеры Победы» и «Медиа Победы», общие курсы по военной истории России и социальному проектированию, а также курс общефизической и спортивной подготовки.

Каждое направление совместно с инструкторами в течение смены готовит итоговое задание. Для «Защитников» — это игровая модель военной базы, для «Хранителей истории» — создание музейной экспозиции и открытие памятного обелиска, для «Медиа Победы» итогом станет медиафестиваль с церемонией награждения лучших авторов медиа продукта, а для «Волонтеров Победы» смена завершится масштабным патриотическим мероприятием, которое они сами же и подготовят для всего лагеря.

Военно-исторический лагерь «Страна Героев» организовало Российское военно-историческим обществом в рамках реализации федерального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура».

В 2021 году программа также реализуется в Ивановской, Пензенской, Волгоградской областях и Республике Башкортостан. Ее участниками станут 5000 детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет.